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連三紅！2月景氣燈號亮紅燈 國發會：廠商面來看樂觀看待

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布2月景氣燈號亮出紅燈。圖／本報資料照片
國發會發布2月景氣燈號亮出紅燈。圖／本報資料照片

國發會發布2月景氣燈號續亮代表「熱絡」的紅燈，也是連續第三顆紅燈，綜合判斷分數為40分，較上月增加1分。對於美伊戰爭持續，也拉高油價，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，戰事是否持續，會影響到廠商的接單，因此對於景氣影響仍需要持續觀察，但從廠商面來看，仍是樂觀看待。

在本月9項構成項目中，受AI應用需求強勁及春節落點差異影響，工業及服務業加班工時轉為紅燈，分數增加2分；製造業營業氣候測驗點則因逢春節工作天數減少，廠商對當月景氣看法保守，轉為黃藍燈，分數減少1分。

陳美菊表示，40分的綜合判斷分數是2021年以來最高，領先指標連續8個月上升，累計升幅4.09%，同時指標16個月上升，累計升幅8.45%，領先及同時指標皆續呈上升，顯示國內經濟維持穩健。

對於油價的飆升，陳美菊表示，油價對於物價的影響不小，但政府有平穩機制，可以充分的控制國際油價上升對國內油價的影響。但他也說，不能與俄烏戰爭拉高油價相比，此次台灣有AI浪潮，但俄烏戰爭時，則是疫情之後，因此條件並不相同。

陳美菊表示，2月工作天數減少，燈號仍未反映美伊戰爭爆發後產生的影響，以前2個月的表現看來，傳產的出口表現不錯，但中東情勢影響，石化價格會影響原物料，但AI相關的出口動能仍可以確保，目前出口、生產、內需都維持不錯的情形，至於3月燈號是否還會再亮紅燈就還需要觀察。

展望未來，陳美菊表示，全球AI基礎建設投資續增，代理AI、機器人、自動駕駛等應用場域加速擴展，可望帶動我國出口持續成長；投資方面，在出口帶動資本形成之經濟成長模式下，國內半導體及相關零組件業者加速擴廠與升級產線，國際企業亦來台布局關鍵技術，加上政府規劃13項戰略性產業發展，將挹注企業投資動能。

消費方面，陳美菊指出，隨最低工資調升及上市櫃企業獲利良好，有助增加調薪意願，加上政府推動減稅降負擔措施，以及大型運動賽事及演唱會商機帶動，將有助活絡民間消費，但中東地緣政治衝突擴大、美國啟動新一輪301條款調查等，推升全球經貿前景不確定性，後續發展仍須密切關注。

國際油價 紅燈 油價

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