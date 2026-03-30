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國發會：首期信保機制目標籌資12億美元 拚6月上路

中央社／ 台北30日電

國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」邁步，國發會主委葉俊顯今天表示，該機制提供3個方案供金融機構選擇，首期國發基金將注資8億美元，目標籌資12億美元，且可能規範單一企業最高融資金額，以鼓勵更多企業參與，預計4月底前提報行政院，目標6月底前開放企業申請。

台美投資備忘錄（MOU）規劃政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，國發會今天邀請38家公民營金融機構代表出席「支持企業投資美國融資保證機制」會議，說明相關政策方向。

葉俊顯會前接受媒體聯訪說明，此次融資保證機制是為呼應「技術根留台灣、企業布局全球」的大戰略，也希望透過台灣模式與美國供應鏈合作，並藉此機會讓金融業更國際化。他說，希望參與的行庫越多越好，3月10日開過說明會後，金融業者初步反應不錯。

葉俊顯表示，支持企業投資美國融資保證機制最高上限為2500億美元，保證倍數以20倍來承作，對企業單一授信保證成數為5成，預估專款規模約62.5億美元，國發會規劃將分5期規劃，第1期規劃籌資超過12億美元，國發基金至少出資約8億美元，其他部分則由公民營金融機構共同響應。

葉俊顯說，頭幾期國發基金出資占比會比較高一些，後幾期占比會慢慢下降，最終目標為國發基金與銀行團出資占比各1比1，期盼透過政府帶頭，引導民間參與融資保證機制，並讓企業自主提出申請，用於生產性事業、機器、設備、營運金、組建產業聚落等。

葉俊顯補充，為了鼓勵更多企業，可能會規範單一企業最高融資金額，不過相關規範仍待今天會中與公民營銀行討論，再做進一步定案。

葉俊顯表示，考量今天與會的38家公民營金融機構的資產規模、授信額度不盡相同，因此將會有3個方案讓金融機構自主選擇，類似普卡、銀卡、金卡的概念，普卡為2500萬美元、銀卡為5000萬美元、金卡為7500萬美元，且若業者已在美承作供應鏈廠商相關信貸，認為額度可以更高，亦可從7500萬美元往上加，每個級距為1000萬美元。

對於金融機構資本適足率部分，葉俊顯解釋，先前諮詢銀行公會並請教財政部、金管會意見，經評估後認為，這對國內銀行資本適足率影響不是那麼大，主要是此次機制與過往不同，舉例來說，假設金融機構參貸2500萬美元，只需要繳1/5的「簽約金」，後頭4/5金額會視其是否有接到授信案，才需要再回補進來，盼藉此減輕銀行的成本壓力。

至於風險係數部分，葉俊顯表示，將與農業信用保證機制一樣，以風險權數20%計算。他說，今天開完會後國發會將進一步收斂意見，預計4月底前提報行政院，希望時程能搭配各金融機構董事會運作時間，並於6月底前開放企業開始申辦及簽約。

金管會 資本適足率 美國

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