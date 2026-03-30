經濟部家電補助申請倒數 政策助市場銷售額破1465億

節能扮演淨零要角，經濟部近年推動家電汰換補助，能源署今天表示，過去3年完成488.4萬台高耗能家電汰換，節電達31.6億度，帶動家電市場銷售額突破新台幣1465.2億元，今年為補助的最後一年，提醒民眾把握申請機會。

經濟部能源署27日舉辦「115年節能標竿觀摩研討會」，邀請節能標竿獎金獎得主台北醫學大學，分享打造全場域智慧節能校園的轉型歷程，吸引逾百名產學界人士熱烈參與。

能源署今天透過新聞稿表示，「深度節能行動計畫」自113年啟動至今成效顯著，截至114年，累計節電量突破108.9億度，相當於全台262萬戶家庭年用電量。為進一步推動各界投入，能源署啟動跨部會合作機制，組成節能輔導團隊，建立系統化的節能改善模式，並引進能源技術服務業（ESCO）參與節能輔導，協助企業有效落實節能措施。

榮獲節能標竿獎金獎的台北醫學大學於會中分享實務經驗，包括建置能源管理系統，整合空調、高效冰水主機、智慧水電、電梯電力回生、太陽能發電與雨水再利用等措施，成功取得ISO 14064-1與ISO 50001雙認證。

校方亦推動「綠色實驗室」專案，將能源永續策略深化至實驗室，展現邁向淨零排放的決心與執行力。相較於基準年，減少851公噸的二氧化碳排放，能源總節約量更達154公噸油當量，成效斐然。

在住宅節能方面，能源署表示，過去3年（112至114年）持續推動家電汰換補助，累計完成488.4萬台高耗能家電汰換，節電達31.6億度，帶動家電市場銷售額突破1465.2億元。今年為補助最後一年，補助經費用罄將提前截止受理，能源署提醒民眾把握申請機會，勿錯過最後一波補助。

能源署表示，「115年經濟部節能標竿獎」選拔活動已開跑，即日起至6月15日受理報名，歡迎各界踴躍參與。