快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部家電補助申請倒數 政策助市場銷售額破1465億

中央社／ 記者曾智怡台北30日電

節能扮演淨零要角，經濟部近年推動家電汰換補助，能源署今天表示，過去3年完成488.4萬台高耗能家電汰換，節電達31.6億度，帶動家電市場銷售額突破新台幣1465.2億元，今年為補助的最後一年，提醒民眾把握申請機會。

經濟部能源署27日舉辦「115年節能標竿觀摩研討會」，邀請節能標竿獎金獎得主台北醫學大學，分享打造全場域智慧節能校園的轉型歷程，吸引逾百名產學界人士熱烈參與。

能源署今天透過新聞稿表示，「深度節能行動計畫」自113年啟動至今成效顯著，截至114年，累計節電量突破108.9億度，相當於全台262萬戶家庭年用電量。為進一步推動各界投入，能源署啟動跨部會合作機制，組成節能輔導團隊，建立系統化的節能改善模式，並引進能源技術服務業（ESCO）參與節能輔導，協助企業有效落實節能措施。

榮獲節能標竿獎金獎的台北醫學大學於會中分享實務經驗，包括建置能源管理系統，整合空調、高效冰水主機、智慧水電、電梯電力回生、太陽能發電與雨水再利用等措施，成功取得ISO 14064-1與ISO 50001雙認證。

校方亦推動「綠色實驗室」專案，將能源永續策略深化至實驗室，展現邁向淨零排放的決心與執行力。相較於基準年，減少851公噸的二氧化碳排放，能源總節約量更達154公噸油當量，成效斐然。

在住宅節能方面，能源署表示，過去3年（112至114年）持續推動家電汰換補助，累計完成488.4萬台高耗能家電汰換，節電達31.6億度，帶動家電市場銷售額突破1465.2億元。今年為補助最後一年，補助經費用罄將提前截止受理，能源署提醒民眾把握申請機會，勿錯過最後一波補助。

能源署表示，「115年經濟部節能標竿獎」選拔活動已開跑，即日起至6月15日受理報名，歡迎各界踴躍參與。

家電 太陽能發電 經濟部

延伸閱讀

統一超號召 響應世界關燈日

經部補助業者導入表後儲能　電子鋼鐵量販廠商表達興趣

經部：允能股權變更沒收3.5億保證金　無隱匿或少罰

3月28日Earth Hour世界關燈日 統一超商號召全球永續夥伴及關係企業 超過1.5萬個據點共同響應

相關新聞

楊金龍對新青安2.0版給建議：寬限期不應太長

新青安即將在今年7月底到期，目前相關部門也正在研議新青安2.0改版。央行總裁楊金龍30日赴立法院備詢時，立委也關切央行的建議與看法，楊金龍則釋出個人意見，他認為，若寬限期過長並不好，將對於借款人的財務規劃較為鬆懈，若能適度縮短寬限期，對於借款人、銀行來說，皆是好事。

軍購海馬士首期款獲美展延 顧立雄：估5月下旬議約

針對軍購海馬士多管火箭系統首期款支付30日到期，國防部長顧立雄表示，美方同意引用緊急生效條款（Emergency Case Implementation），展延至美方與廠商議約完成，預估可延至5月下旬。如果預算案還沒有過，可能依照「預算法」第84條，請求立法院同意讓國防部能夠先行支付。

通膨預期若形成 楊金龍：將採緊縮貨幣政策

央行總裁楊金龍今日赴立法院財委會備詢，立委關注油價上漲造成的通膨風險。楊金龍坦言，如果全年平均油價上漲到100美元，物價年增率恐怕要調升到1.9%，且如果社會上的通膨預期形成，央行就會採取「緊縮的貨幣政策」。

楊金龍：若油價全年上漲至100美元 國內 CPI 估上升至1.9%

中東戰事持續升溫，讓國際油價再次出現飆漲，中央銀行總裁楊金龍30日赴立法院業務報告時表示，目前大多數預測機構主要以全年油價均價為85美元，以目前央行內部預估，若全年油價均價上漲到100美元，國內CPI預估會上升1.9％。

楊金龍：全年油價均價預估85美元 若漲到100美元則通膨率上升

美伊戰爭引發油價高漲，央行總裁楊金龍今天在立法院表示，目前大多數機構預估今年油價均價來到85美元，推升台灣CPI約0.52百分點，但是若在國際情勢變動下上升到100美元，通膨率就會上升，預估屆時CPI會來到1.9。

台灣天然氣安全儲量只夠撐11天...卻不是想加就能加

美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，全球天然氣供應吃緊，台灣不少民眾擔憂發生「斷氣」，但政府強調已透過調度，供應絕無問題，且台灣的天然氣安全存量有11天。這讓外界好奇，天然氣所謂的安全存量是怎麼計算出來，而要增加的困難度又在哪？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。