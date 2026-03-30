台美供應鏈再深化 國發會：赴美投資融資保證機制目標6月底上路

台美關稅談判完成後，為支持企業赴美布局，台灣政府將提供「信用保證」，支持金融機構提供融資上限2500億美元的授信額度，國發會主委葉俊顯表示，希望參與的金融機構越多越好，而在說明會後，預計4月底之前會報行政院，目標6月底之前可以開始讓企業向金融機構申辦、簽約。

在台美簽訂MOU後，政府除了直接投資美國2500億美元外，也提供2500億美元的信用保證讓業者在投資美國方面有更多的資源，保證對象則是提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的台灣企業。

國發會今天邀集38家公、民營金融機構進行說明。葉俊顯表示，此次融資保證主要是呼應台灣布局全球的大戰略，以「台灣模式」與美國的供應鏈合作，促成對美投資，而融資保證成數最高是以5成為原則，倍數則是20倍，專款大約需要62.5億元。

葉俊顯也說，此次計畫會分5期進行，第一期規劃要籌資超過12億美元，而國發基金會出約8億美元，第一期國發基金出資比例會相對較高，主要是起到帶頭作用，而後出資比例會慢慢降低，最終希望達到一比一的比例。

葉俊顯指出，企業申請資金的用途，希望可以用在生產性的事業、機器設備、營運金等，甚至是組建產業部落，單一企業的融資金額也會設定上限，避免有排擠作用。

葉俊顯表示，此次邀請的金融機構在資產規模與授信額度都不同，因此此次融資保證機制也與過往不同，會分為三個方案，以2500萬美元、5000萬美元、7500萬美元為層級讓金融機構自主選擇。

葉俊顯也說，而考量到金融機構的資本適足率，並不需要所有的錢都放進來，「我們希望只要5分之1，也就是像是簽約金，後面的5分之4的會看實際上有沒有接到授信案，才慢慢的再回補，也減輕成本上的壓力。」

而對於融資保證的後續時程，葉俊顯則說，此次會議之後，會進一步的蒐集意見，預計4月底會報院，也希望整個流程配合金融機構的董事會時間，若能順利完成，那6月底之前可以開始申辦、甚至簽約。