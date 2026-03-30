楊金龍對新青安2.0版給建議：寬限期不應太長

新青安即將在今年7月底到期，目前相關部門也正在研議新青安2.0改版。央行總裁楊金龍30日赴立法院備詢時，立委也關切央行的建議與看法，楊金龍則釋出個人意見，他認為，若寬限期過長並不好，將對於借款人的財務規劃較為鬆懈，若能適度縮短寬限期，對於借款人、銀行來說，皆是好事。

央行總裁楊金龍30日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，由於央行在今年第1季理監事會議後宣布，適度調整全國自然人第2戶購屋貸款的成數上限，由5成調升為6成，並於今年3月20日起實施。

楊金龍強調，央行希望房市朝向軟著陸，而放寬第二戶貸款成數，預售屋的問題只是其中一點，最重要的是呼應民眾對第二戶的需求，且信用管制已有一定的成效，不需要「硬梆梆」。他也希望，建商能適度讓利、共體時艱，在維持利潤的一定情況下，應該可以稍微讓利，「也許我講了他們（建商）不高興，但事實上，前幾年他們賺得很多，因此在允許的範圍內，可以稍微讓利。」

立委郭國文質詢時關切，先前總裁曾經提過，新青安政策讓央行付出很多代價，由於新青安1.0即將於7月到期，2.0版本即將上路，中央銀行是否有何建議？

楊金龍回應，目前包括財政部、內政部、金管會、央行等相關部會都有討論，針對寬限期方面，根據財政部資料顯示，約有75%寬限期多在三年以下，「我總覺得，就一個弱勢者來看，寬限期五年也許對他是好的，但就我個人的看法，寬限期如果太長也不好」。

楊金龍進一步表示，若寬限期太長，對於借款人的財務規劃比較鬆懈；如果縮短一點寬限期的話，也許對於個人的財務規劃就會比較謹慎，如此對於借款人、銀行來說，都是好事。

楊金龍指出，新青安政策跟選擇性信用管制並沒有衝突，事後來看也是一致的，儘管過程中有一些副作用，但隨著新青安將在7月屆期，目前行政院及相關部會正在討論當中，最終版本尚未出爐。