快訊

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統接見亞總訪團 盼深化台灣與全球經貿合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統接見總會長陳舒琴率領「第33屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪團。總統府／提供
賴清德總統接見總會長陳舒琴率領「第33屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪團。總統府／提供

賴清德總統30日接見「第33屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。他說，感謝亞總長年深耕海外市場、開創商機，並促進台商與國內產業交流合作，是台灣走向世界最重要的推手。政府積極推動「投資台灣三大方案、中小微企業多元振興發展計畫、AI新十大建設」，為產業發展提供堅實後盾。

訪團成員包括總統府國策顧問暨亞洲台灣商會聯合總會輔導總會長林凱民、總統府國策顧問暨亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長謝美香及賴維信等，由總會長陳舒琴率領，僑委會委員長徐佳青陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞表示，長期以來亞總不僅凝聚各地台商力量，也為台灣與亞洲各國建立綿密且穩固的經貿合作夥伴關係，他代表政府與國人，感謝亞總長年在海外深耕市場、開創商機，讓更多國際友人看見台灣的實力。

賴總統說，感謝亞總積極推動海外台商和國內產業交流合作。亞總先進都是台灣走向世界最重要的推手。在陳舒琴帶領下，亞總與台中市、台南市政府簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，建立台商單一窗口諮詢服務，進一步深化亞洲台商與台灣產業的共同發展。

賴總統指出，現在政府推動的「投資台灣三大方案」已延長至明年，且擴大適用範圍到全球台商和外商；同時也積極打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，希望將資金留在台灣，並吸引更多國際資金與人才，為產業發展提供更堅實的後盾。

他提到，許多台商朋友都非常關心台灣產業升級與轉型。2026年政府將投入109億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業加速數位和淨零轉型、拓展國際通路，進一步提升競爭力，穩健走向世界。

賴總統說，面對未來的挑戰，政府正積極推動「AI新十大建設」。人工智慧不應只是大企業的專利，也將協助上百萬家中小微企業導入AI，提升產品良率、穩定交貨期程，讓傳統產業在全球競爭中站穩腳步、提升競爭力，持續擴大優勢。

賴總統強調，台灣一直在進步，且越是在變局之中，越能展現台灣的韌性。去年台灣經濟成長率達8.68%，創下15年來新高。這項成果不僅來自國內各行各業的努力，更有賴亞總長年深耕海外市場的重要貢獻。

他表示，亞總成員無論身在世界哪個角落，都是Team Taiwan不可或缺的要員；亞總成員走到哪裡，台灣與世界的連結就延伸到哪裡；亞總成員多努力一分，台灣在國際上的空間就多開展一分。期許亞總持續團結各地台商，讓世界看見台灣的進步與價值，也讓台灣與全球經貿合作更加深化、緊密。

賴總統 總統府

延伸閱讀

總統：3加值效應強化供應鏈韌性　台灣要組國際隊

總統：持續強化自我防衛　續與日本等友盟深化合作

副總統：中國威脅非虛構　台灣正採取果斷行動

出席美國商會謝年飯　總統：迎向台美經貿合作黃金年代

相關新聞

軍購海馬士首期款獲美展延 顧立雄：估5月下旬議約

針對軍購海馬士多管火箭系統首期款支付30日到期，國防部長顧立雄表示，美方同意引用緊急生效條款（Emergency Case Implementation），展延至美方與廠商議約完成，預估可延至5月下旬。如果預算案還沒有過，可能依照「預算法」第84條，請求立法院同意讓國防部能夠先行支付。

通膨預期若形成 楊金龍：將採緊縮貨幣政策

央行總裁楊金龍今日赴立法院財委會備詢，立委關注油價上漲造成的通膨風險。楊金龍坦言，如果全年平均油價上漲到100美元，物價年增率恐怕要調升到1.9%，且如果社會上的通膨預期形成，央行就會採取「緊縮的貨幣政策」。

楊金龍：若油價全年上漲至100美元 國內 CPI 估上升至1.9%

中東戰事持續升溫，讓國際油價再次出現飆漲，中央銀行總裁楊金龍30日赴立法院業務報告時表示，目前大多數預測機構主要以全年油價均價為85美元，以目前央行內部預估，若全年油價均價上漲到100美元，國內CPI預估會上升1.9％。

楊金龍：全年油價均價預估85美元 若漲到100美元則通膨率上升

美伊戰爭引發油價高漲，央行總裁彭金龍今天在立法院表示，目前大多數機構預估今年油價均價來到85美元，推升台灣CPI約0.52百分點，但是若在國際情勢變動下上升到100美元，通膨率就會上升，預估屆時CPI會來到1.9。

台灣天然氣安全儲量只夠撐11天...卻不是想加就能加

美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，全球天然氣供應吃緊，台灣不少民眾擔憂發生「斷氣」，但政府強調已透過調度，供應絕無問題，且台灣的天然氣安全存量有11天。這讓外界好奇，天然氣所謂的安全存量是怎麼計算出來，而要增加的困難度又在哪？

不認同政府凍漲油價 學者反喊該漲：不然問題更大

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 針對中油近日因中東戰爭宣布吸收汽、柴油漲幅，學者戴肇洋29日受訪時強調，台灣並不缺油、而是缺氣，台灣石油有100多天庫存，但天然氣僅有11天，若戰爭短期內可結束、影響就有限，但若4月底尚未結束，後續可能就有很大影響。他呼籲政府應該適度漲價，讓民眾節約能源，並將汽車燃油費隨車徵收，改成隨油徵收。 行政院28日表示，經濟部持續落實「雙緩漲機制」及「專案平穩機制」此30日凌晨零時起至4月5日晚上12時止的油價，政府將吸收汽油新台幣9.2元、柴油11.5元的漲幅，實際調漲金額汽油1.7元、柴油1.5元。 學者認應適度放漲 對此，臺灣省商業會顧問戴肇洋受訪時表示，台灣與全球其實不缺油，全球有4億桶戰備儲油，台灣有100多天的儲量，且現在的原油價格還是過去的期貨價格，政院凍漲可能是避免之後的期貨價格太高，但他認為在目前節能減碳的趨勢下，政府應該適當反映汽油成本，讓民眾可以節約能源、增加使用效率。 戴肇洋指出，台灣的汽車燃料費目前是隨車徵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。