賴總統接見亞總訪團 盼深化台灣與全球經貿合作

賴清德總統30日接見「第33屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。他說，感謝亞總長年深耕海外市場、開創商機，並促進台商與國內產業交流合作，是台灣走向世界最重要的推手。政府積極推動「投資台灣三大方案、中小微企業多元振興發展計畫、AI新十大建設」，為產業發展提供堅實後盾。

訪團成員包括總統府國策顧問暨亞洲台灣商會聯合總會輔導總會長林凱民、總統府國策顧問暨亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長謝美香及賴維信等，由總會長陳舒琴率領，僑委會委員長徐佳青陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞表示，長期以來亞總不僅凝聚各地台商力量，也為台灣與亞洲各國建立綿密且穩固的經貿合作夥伴關係，他代表政府與國人，感謝亞總長年在海外深耕市場、開創商機，讓更多國際友人看見台灣的實力。

賴總統說，感謝亞總積極推動海外台商和國內產業交流合作。亞總先進都是台灣走向世界最重要的推手。在陳舒琴帶領下，亞總與台中市、台南市政府簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，建立台商單一窗口諮詢服務，進一步深化亞洲台商與台灣產業的共同發展。

賴總統指出，現在政府推動的「投資台灣三大方案」已延長至明年，且擴大適用範圍到全球台商和外商；同時也積極打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，希望將資金留在台灣，並吸引更多國際資金與人才，為產業發展提供更堅實的後盾。

他提到，許多台商朋友都非常關心台灣產業升級與轉型。2026年政府將投入109億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業加速數位和淨零轉型、拓展國際通路，進一步提升競爭力，穩健走向世界。

賴總統說，面對未來的挑戰，政府正積極推動「AI新十大建設」。人工智慧不應只是大企業的專利，也將協助上百萬家中小微企業導入AI，提升產品良率、穩定交貨期程，讓傳統產業在全球競爭中站穩腳步、提升競爭力，持續擴大優勢。

賴總統強調，台灣一直在進步，且越是在變局之中，越能展現台灣的韌性。去年台灣經濟成長率達8.68%，創下15年來新高。這項成果不僅來自國內各行各業的努力，更有賴亞總長年深耕海外市場的重要貢獻。

他表示，亞總成員無論身在世界哪個角落，都是Team Taiwan不可或缺的要員；亞總成員走到哪裡，台灣與世界的連結就延伸到哪裡；亞總成員多努力一分，台灣在國際上的空間就多開展一分。期許亞總持續團結各地台商，讓世界看見台灣的進步與價值，也讓台灣與全球經貿合作更加深化、緊密。