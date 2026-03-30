軍購海馬士首期款獲美展延 顧立雄：估5月下旬議約
針對軍購海馬士多管火箭系統首期款支付30日到期，國防部長顧立雄表示，美方同意引用緊急生效條款（Emergency Case Implementation），展延至美方與廠商議約完成，預估可延至5月下旬。如果預算案還沒有過，可能依照「預算法」第84條，請求立法院同意讓國防部能夠先行支付。
立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。
有關海馬士首期款支付到期，顧立雄答詢說明，此次美方最後同意引用安全援助管理手冊之中的「緊急生效條款」，展延至美方跟合約商議約之後。至於爭取到多久的時間，現在只能夠預估，應該可以延到5月下旬。
顧立雄表示，該案有一個重點，就是美方跟他的合約商議約之後，五天之內我方就必須要付款，這個時間比較緊迫，目前推估時間點是5月下旬。首期款如果不能獲付，將影響整個軍購排程。以海馬士為例，全球都有需求，我方若能納入首批採購序列，就能儘早啟動產線、越早交貨。
除了海馬士之外，對美軍購發價書（LOA），亦包含M109A7自走砲、拖式2B與標槍反裝甲飛彈；ALTIUS-700反裝甲無人機系統則尚未收到發價書。
顧立雄指出，拿到發價書之後，當然還是希望授權我方簽署，之後手續費的部分再跟美方商量；四個對美軍購案，手續款共約7,920多萬美金。目前美方已經同意授權簽署，後續會再向美方爭取，跟合約商議約之後再來付首期款。
立委陳俊宇質詢問及，若未來遇到軍購案預算通過之前，美方無法同意展延，國防部、行政院是否研擬支付款項，避免議約時間延宕的做法？
顧立雄說，如果特別條例能夠通過，國防部就可提預算進來。如果預算案還沒有過，可能依照「預算法」第84條，請求立法院同意讓國防部能夠先行支付。
顧立雄提到，如果需要動用到第一、第二預備金，會遇到一個問題，就是2026年總預算還沒有付委審查。依照「預算法」第54條，總預算沒有審查通過的情況之下，沒有辦法動支第一、二預備金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。