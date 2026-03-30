快訊

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購海馬士首期款獲美展延 顧立雄：估5月下旬議約

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照

針對軍購海馬士多管火箭系統首期款支付30日到期，國防部長顧立雄表示，美方同意引用緊急生效條款（Emergency Case Implementation），展延至美方與廠商議約完成，預估可延至5月下旬。如果預算案還沒有過，可能依照「預算法」第84條，請求立法院同意讓國防部能夠先行支付。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。

有關海馬士首期款支付到期，顧立雄答詢說明，此次美方最後同意引用安全援助管理手冊之中的「緊急生效條款」，展延至美方跟合約商議約之後。至於爭取到多久的時間，現在只能夠預估，應該可以延到5月下旬。

顧立雄表示，該案有一個重點，就是美方跟他的合約商議約之後，五天之內我方就必須要付款，這個時間比較緊迫，目前推估時間點是5月下旬。首期款如果不能獲付，將影響整個軍購排程。以海馬士為例，全球都有需求，我方若能納入首批採購序列，就能儘早啟動產線、越早交貨。

除了海馬士之外，對美軍購發價書（LOA），亦包含M109A7自走砲、拖式2B與標槍反裝甲飛彈；ALTIUS-700反裝甲無人機系統則尚未收到發價書。

顧立雄指出，拿到發價書之後，當然還是希望授權我方簽署，之後手續費的部分再跟美方商量；四個對美軍購案，手續款共約7,920多萬美金。目前美方已經同意授權簽署，後續會再向美方爭取，跟合約商議約之後再來付首期款。

立委陳俊宇質詢問及，若未來遇到軍購案預算通過之前，美方無法同意展延，國防部、行政院是否研擬支付款項，避免議約時間延宕的做法？

顧立雄說，如果特別條例能夠通過，國防部就可提預算進來。如果預算案還沒有過，可能依照「預算法」第84條，請求立法院同意讓國防部能夠先行支付。

顧立雄提到，如果需要動用到第一、第二預備金，會遇到一個問題，就是2026年總預算還沒有付委審查。依照「預算法」第54條，總預算沒有審查通過的情況之下，沒有辦法動支第一、二預備金。

海馬士 第二預備金 美方

延伸閱讀

影／「將軍的眼淚」黃文啟：個人比較焦慮的情緒感謝大家關心

海馬士首期款獲展延 國防部：標槍飛彈4案25億元爭取展延中

美展延發價書至5月 國防部：軍購缺一不可

冷眼集／情勒軍購預算 卓揆更勝顧部長

相關新聞

軍購海馬士首期款獲美展延 顧立雄：估5月下旬議約

針對軍購海馬士多管火箭系統首期款支付30日到期，國防部長顧立雄表示，美方同意引用緊急生效條款（Emergency Case Implementation），展延至美方與廠商議約完成，預估可延至5月下旬。如果預算案還沒有過，可能依照「預算法」第84條，請求立法院同意讓國防部能夠先行支付。

通膨預期若形成 楊金龍：將採緊縮貨幣政策

央行總裁楊金龍今日赴立法院財委會備詢，立委關注油價上漲造成的通膨風險。楊金龍坦言，如果全年平均油價上漲到100美元，物價年增率恐怕要調升到1.9%，且如果社會上的通膨預期形成，央行就會採取「緊縮的貨幣政策」。

楊金龍：若油價全年上漲至100美元 國內 CPI 估上升至1.9%

中東戰事持續升溫，讓國際油價再次出現飆漲，中央銀行總裁楊金龍30日赴立法院業務報告時表示，目前大多數預測機構主要以全年油價均價為85美元，以目前央行內部預估，若全年油價均價上漲到100美元，國內CPI預估會上升1.9％。

楊金龍：全年油價均價預估85美元 若漲到100美元則通膨率上升

美伊戰爭引發油價高漲，央行總裁彭金龍今天在立法院表示，目前大多數機構預估今年油價均價來到85美元，推升台灣CPI約0.52百分點，但是若在國際情勢變動下上升到100美元，通膨率就會上升，預估屆時CPI會來到1.9。

台灣天然氣安全儲量只夠撐11天...卻不是想加就能加

美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，全球天然氣供應吃緊，台灣不少民眾擔憂發生「斷氣」，但政府強調已透過調度，供應絕無問題，且台灣的天然氣安全存量有11天。這讓外界好奇，天然氣所謂的安全存量是怎麼計算出來，而要增加的困難度又在哪？

不認同政府凍漲油價 學者反喊該漲：不然問題更大

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 針對中油近日因中東戰爭宣布吸收汽、柴油漲幅，學者戴肇洋29日受訪時強調，台灣並不缺油、而是缺氣，台灣石油有100多天庫存，但天然氣僅有11天，若戰爭短期內可結束、影響就有限，但若4月底尚未結束，後續可能就有很大影響。他呼籲政府應該適度漲價，讓民眾節約能源，並將汽車燃油費隨車徵收，改成隨油徵收。 行政院28日表示，經濟部持續落實「雙緩漲機制」及「專案平穩機制」此30日凌晨零時起至4月5日晚上12時止的油價，政府將吸收汽油新台幣9.2元、柴油11.5元的漲幅，實際調漲金額汽油1.7元、柴油1.5元。 學者認應適度放漲 對此，臺灣省商業會顧問戴肇洋受訪時表示，台灣與全球其實不缺油，全球有4億桶戰備儲油，台灣有100多天的儲量，且現在的原油價格還是過去的期貨價格，政院凍漲可能是避免之後的期貨價格太高，但他認為在目前節能減碳的趨勢下，政府應該適當反映汽油成本，讓民眾可以節約能源、增加使用效率。 戴肇洋指出，台灣的汽車燃料費目前是隨車徵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。