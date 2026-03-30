通膨預期若形成 楊金龍：將採緊縮貨幣政策

央行總裁楊金龍今日赴立法院財委會備詢，立委關注油價上漲造成的通膨風險。楊金龍坦言，如果全年平均油價上漲到100美元，物價年增率恐怕要調升到1.9%，且如果社會上的通膨預期形成，央行就會採取「緊縮的貨幣政策」。

楊金龍表示，央行理監事會把今年物價年增率上修到1.8%，是用全年平均85元的油價，如果油價到100元，通膨又會往上，依照央行的情境分析，通膨會調升到1.9%。

但他也強調，中東戰事根據歷史經驗跟美國副總統范斯的說法，應該四到六周就會結束，應該要相信美國的態度。

面對立委質詢油價可能上漲到150元，楊金龍表示，當然150元、200元都有可能，「也可以說漲到1000元」，但是要看機率，如果全年平均油價要漲到這地步，楊金龍說，「有可能嗎？」

楊金龍說，當然戰爭長度或油價漲到多少，都有可能發生，但是現在油價調升到85元已經上漲四成五了，而央行有兩個職責，第一是防止輸入型通膨，這就跟穩定匯率有關，其次是社會上的通膨預期如果形成，央行就要採取「緊縮的貨幣政策。」

他進一步表示，第二季理監事會將會是關鍵，央行每個月都會收集資料，針對不同情境分析。

至於對經濟的影響，楊金龍認為，如果是短期戰事，沒有影響到CSP業者的投資金額，那台灣的出口動能就會跟去年一樣，目前央行「審慎樂觀」。