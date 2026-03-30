楊金龍：若油價全年上漲至100美元 國內 CPI 估上升至1.9%

中東戰事持續升溫，讓國際油價再次出現飆漲，中央銀行總裁楊金龍30日赴立法院業務報告時表示，目前大多數預測機構主要以全年油價均價為85美元，以目前央行內部預估，若全年油價均價上漲到100美元，國內CPI預估會上升1.9％。

中央銀行總裁楊金龍30日赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。多名立委皆關切中東局勢所引發的油價通膨、國內消費影響。

立委林德福質詢時表示，如果中東戰爭持續，物價壓力持續擴大，進而引發通膨效應，屆時央行將如何因應？

楊金龍指出，目前中央銀行將國內通膨率上修至1.8%，這個情境主要是根據油價從原先全年的58.3美元提高到全年的85美元，調整幅度已45%，且目前大部分機構都以全年油價85美元來估算，假設全年油價上漲至100美元的話，國內通膨率大約會上升至1.9%左右。

林德福指出，根據台經院預估2026年經濟成長率為4.05%，而中央銀行則預估為7.28%，如何看待這樣的數據落差？楊金龍說，主要是預測機構所做的情境分析是以一個比較嚴重的情境來分析。

楊金龍認為，如果戰事屬於短期性，且沒有影響到美國雲端服務供應商(CSP)的投資金額，那麼台灣的出口動能仍會跟去年差不多，以目前來講，對於台灣的經濟成長率看法是審慎樂觀。

楊金龍強調，央行將會密切注意並且收集資料，每年央行都在三月、六月、九月、12月都有理監事會議，下一次則在六月，屆時理監事會將有足夠的時間掌握數據，來做下一次的預測。