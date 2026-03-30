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楊金龍：全年油價均價預估85美元 若漲到100美元則通膨率上升

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
美伊戰爭引發油價高漲，央行總裁彭金龍今天在立法院表示，預估今年油價均價來到85美元，對於通膨率的上升，政府及央行都有管控措施。記者潘俊宏／攝影
美伊戰爭引發油價高漲，央行總裁彭金龍今天在立法院表示，預估今年油價均價來到85美元，對於通膨率的上升，政府及央行都有管控措施。記者潘俊宏／攝影

美伊戰爭引發油價高漲，央行總裁彭金龍今天在立法院表示，目前大多數機構預估今年油價均價來到85美元，推升台灣CPI約0.52百分點，但是若在國際情勢變動下上升到100美元，通膨率就會上升，預估屆時CPI會來到1.9。

楊金龍表示，美伊戰爭推升國際原油等大宗商品價格，央行在預估油價時不會用極端價格，目前先用85美元做預估為全年的平均值，大約從58美元提高到85美元，油價預估上升45％，但是也不排除油價往上升或往下降的可能性，政府屆時也會祭出穩定物價措施，若有輸入性通膨，央行也會用匯率來管控，甚至朝緊縮的貨幣方向走。

美伊戰爭 均價 油價

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