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2大地緣衝突壓力！低油價恐成過去式

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

全球油市正遭遇兩大壓力，包括荷莫茲海峽運輸實質停擺、及烏克蘭加強攻擊俄羅斯出口港，導致國際油價居高不下，對各國企業、家庭及政府的傷害不斷加重，經濟學者與金融機構都高度擔憂，全球停滯性通膨風暴將臨。

全球石油業重量級人士警告，即使伊朗戰爭本周結束，全球石油與天然氣也將極度短缺數月之久，因為太多油井已經封閉、太多供應鏈已被攪亂，油市恢復正常後，各國又將增購石油作為庫存，「低價石油」可能成為過去式，高油價將持續到二○二七年。

由於伊朗持續攻擊中東能源基礎設施、實質封閉荷莫茲海峽，使波斯灣的石油、天然氣、肥料及鋁材無法運出，推升企業成本，更打擊消費需求，拖慢全球經濟成長，甚至有衰退之虞，同一時間通膨蠢動，也使得各國央行取消降息計畫，甚至可能升息。

此外，烏克蘭加強打擊俄國石油出口港烏斯季盧加港，使俄國石油出口產能損失百分之四十以上，削弱俄國賴以維繫俄烏戰爭的「石油財」，卻造成全球油供益發緊俏。

經濟學者擔憂停滯性通膨將臨，因經濟已無望加速成長，各國政府支持民眾生計的預算餘裕有限。金融市場同樣烏雲罩頂，全球股債市與黃金同步下跌，投資人無處可躲。

曾任國際貨幣基金（ＩＭＦ）首席經濟學家的哈佛大學教授羅格夫表示，「烏克蘭戰爭與關稅戰仍在持續，再加上伊朗戰爭，正在全球塑造五十年來最強的停滯性通膨震撼」。

牛津經濟研究院預測，荷莫茲海峽準封閉狀態將持續到五月，但波灣國家重新啟動出口設施需要相當長時間，船隻也怕遭攻擊，供應鏈恢復不易。RBC BlueBay資產管理公司投資長陶丁則說，這場戰爭將使今年全球經濟成長率損失○點五個百分點，並提高通膨率一個百分點，在嚴峻情境下，情勢可能遠更糟。

安本首席經濟學者狄格理警告，極端情境下油價可能會漲到每桶一八○美元。

俄烏戰爭 金融機構 全球經濟 油價 停滯性通膨 通膨 伊朗戰爭

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