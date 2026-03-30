第二戶貸款放寬 市場人士：央行轉向維穩房市

中央銀行總裁楊金龍今赴立法院財委會業務報告，針對首季理監事會放寬第二戶貸款，報告明列三大理由，其中「有助去化待售新成屋」是此次調整信用管制措施的重要考量。

市場人士表示，雖然楊金龍在理監事會會後記者會說明新成屋待售問題，但當時的書面資料中並未詳述。直到本次報告中，明確將去化新成屋作為放寬信用管制的理由，顯見房市恐怕「已經在硬著陸的路上了」。

該人士分析，如果新成屋去化沒有好轉，央行管控恐怕還有調整的可能，換言之，在前七波信用管制有初步成效下，壓抑房價可能已經不是央行首要目標，轉而維持房市穩定為先。

內政部統計，近年建商大量推案後陸續完工釋出，待售新成屋持續累積，去年第二季已達十一點二萬宅，創統計以來新高，較二○二四年同期增加八九五六宅、年增百分之八點六八。這代表過去預售市場累積的供給，正快速轉為成屋庫存，市場去化壓力升高。

央行評估，若維持原有較高強度的信用管制，恐進一步壓抑市場需求，使新成屋銷售更加困難，甚至對建商資金與金融體系帶來壓力，增加房市「硬著陸」風險。

房地產業者普遍認為，此次鬆綁幅度有限，對市場影響還要再觀察。中部建商坦言，目前市場關鍵仍在成交量與價格信心，單純提高第二戶貸款成數，對買氣帶動效果有限，「何況只有一成」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，儘管央行微調第二戶成數，但在「房貸限縮」的大環境下，市場已進入實質價格修正，即使成數鬆綁至六成，但若銀行放貸態度維持保守，支撐力依然不足，房價修正趨勢在短期內恐難因微鬆綁而逆轉。

淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則說，台灣房市交屋潮至少還將延續三至四年，未來新成屋持續釋出，餘屋壓力不容小覷。他認為，央行此時才開始調整政策略顯偏晚，預期後續將逐步鬆綁，最快第三季可能再有動作，目的是避免房市硬著陸。

但莊孟翰也表示，若大幅放寬恐引發資金回流、房價再度上漲，央行「很難交代」，因此進退兩難。