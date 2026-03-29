傳高層要查霸凌案吹哨者？經濟部技術司火速回應

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 針對中油近日因中東戰爭宣布吸收汽、柴油漲幅，學者戴肇洋29日受訪時強調，台灣並不缺油、而是缺氣，台灣石油有100多天庫存，但天然氣僅有11天，若戰爭短期內可結束、影響就有限，但若4月底尚未結束，後續可能就有很大影響。他呼籲政府應該適度漲價，讓民眾節約能源，並將汽車燃油費隨車徵收，改成隨油徵收。 行政院28日表示，經濟部持續落實「雙緩漲機制」及「專案平穩機制」此30日凌晨零時起至4月5日晚上12時止的油價，政府將吸收汽油新台幣9.2元、柴油11.5元的漲幅，實際調漲金額汽油1.7元、柴油1.5元。 學者認應適度放漲 對此，臺灣省商業會顧問戴肇洋受訪時表示，台灣與全球其實不缺油，全球有4億桶戰備儲油，台灣有100多天的儲量，且現在的原油價格還是過去的期貨價格，政院凍漲可能是避免之後的期貨價格太高，但他認為在目前節能減碳的趨勢下，政府應該適當反映汽油成本，讓民眾可以節約能源、增加使用效率。 戴肇洋指出，台灣的汽車燃料費目前是隨車徵

2026-03-29 17:35