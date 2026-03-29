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傳高層要查霸凌案吹哨者？經濟部技術司火速回應

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

傳出經濟部技術司研究員對法人計畫窗口工研院員工長期霸凌，甚至技術司長官要求查教吹哨者名單。經濟部技術司29日下午回應絕無報導所提「致電工研院高層要求查交本案陳情人及證人名單」一事。

經濟部技術司表示，經濟部依保訓會2025年6月底修正公布施行之「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」及函頒之「各機關公務人員執行職務遭受職場霸凌防治處理原則」等規定，辦理相關申訴案件，本司絕無報導所提「致電工研院高層要求查交本案陳情人及證人名單」一事。

經3月11日監察院調查報告後，技術司積極檢討，已啟動更完備的調查機制，期能形塑更良好職場風氣。

技術司強調，加強宣導並提供工作場域更完善之職場霸凌申訴管道，嚴正重視同仁職場工作權益，以建構更友善之職場環境。也希望有受到不平遭遇的同仁，可積極利用相關管道尋求協助。

吹哨 職場霸凌 監察院

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