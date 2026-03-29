不認同政府凍漲油價 學者反喊該漲：不然問題更大

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

針對中油近日因中東戰爭宣布吸收汽、柴油漲幅，學者戴肇洋29日受訪時強調，台灣並不缺油、而是缺氣，台灣石油有100多天庫存，但天然氣僅有11天，若戰爭短期內可結束、影響就有限，但若4月底尚未結束，後續可能就有很大影響。他呼籲政府應該適度漲價，讓民眾節約能源，並將汽車燃油費隨車徵收，改成隨油徵收。

行政院28日表示，經濟部持續落實「雙緩漲機制」及「專案平穩機制」此30日凌晨零時起至4月5日晚上12時止的油價，政府將吸收汽油新台幣9.2元、柴油11.5元的漲幅，實際調漲金額汽油1.7元、柴油1.5元。

學者認應適度放漲

對此，臺灣省商業會顧問戴肇洋受訪時表示，台灣與全球其實不缺油，全球有4億桶戰備儲油，台灣有100多天的儲量，且現在的原油價格還是過去的期貨價格，政院凍漲可能是避免之後的期貨價格太高，但他認為在目前節能減碳的趨勢下，政府應該適當反映汽油成本，讓民眾可以節約能源、增加使用效率。

戴肇洋指出，台灣的汽車燃料費目前是隨車徵收，也應該趁現在改成隨油徵收，讓使用者付費。他強調，政府也可以增加其他國家的採購來源，例如美國，以分散風險。

因應天然氣短缺

「其實問題是缺少天然氣！」戴肇洋說，台灣只有11天法定存量，而天然氣最大的產地還是中東，加上卡達的天然氣廠遭到轟炸，而天然氣的替代來源比較難找，若戰事短期內可結束，對經濟的影響有限，若未來戰爭難在4月底結束，政府的壓力會愈來愈大，且目前美元處於強勢，台幣貶值下，企業採購成本會愈來愈高。

因此戴肇洋認為，政府應該積極因應天然氣短缺，而非凍漲或緩漲石油。

補貼結束 物價更反彈

另外，也有分析指出，政府為因應中東高油價而祭出補貼，盼壓制通膨，雖能暫緩民眾壓力，但可能造成「財政負擔沉重」：排擠公共支出、「扭曲能源價格訊號」：消費者與企業無法有效節能或使用替代能源、「無法反映通膨真實面貌」：補貼終止時，反而造成物價更嚴重波動，以及「扭曲市場機制」：過度偏好石化產業等隱憂，後續甚至可能造成停滯性通膨。

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