經濟部技術司霸凌案查吹哨者？ 官方提三點聲明回應

經濟部技術司爆發職場霸凌案，傳出經濟部未積極處理，甚至技術司官員還致電工研院高層交出案吹哨人名單。經濟部技術司今天回應，沒有追查吹者者這件事，內部也已啟動更完備的調查機制，希望能形塑更良好職場風氣。

中時新聞網報導，有民眾投訴，經濟部技術司許姓研究員對法人計畫窗口工研院員工長期霸凌，即便監察院已公布調查報告，經濟部仍不積極處理檢討改進，甚至技術司長官還致電工研院高層要求查交本案吹哨人名單，使得同仁人人自危。

經濟部技術司今天發表三點聲明指出，第一，經濟部依保訓會114年6月底修正公布施行之「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」及函頒之「各機關公務人員執行職務遭受職場霸凌防治處理原則」等規定，辦理相關申訴案件，技術司絕無報導所提「致電工研院高層要求查交本案陳情人及證人名單」一事。

第二，經3月11日監察院調查報告後，技術司積極檢討，已啟動更完備的調查機制，期能形塑更良好職場風氣。第三，技術司加強宣導並提供工作場域更完善之職場霸凌申訴管道，嚴正重視同仁職場工作權益，以建構更友善之職場環境。也希望有受到不平遭遇的同仁，可積極利用相關管道尋求協助。