快訊

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

每月被動收入3萬！36歲上班族只買這3檔 一票網友跪了：穩領9％以上年化利息

聽新聞
0:00 / 0:00

115年度總預算未審、116將開編 李慧芝：難道要兩年都未完成審議？

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

115年度總預算遲未有後續進展，行政院發言人李慧芝表示，29日是行政院把今年度中央政府總預算送到立法院審議的第213天，但很遺憾的是，至今仍尚未審議。她指出，根據預算法規定，明年度中央政府的概算即將開始籌編，難道立法院要讓台灣出現「兩本總預算都未完成審議」的荒謬情況嗎？

特別是，當前中東情勢動盪，民生物資與原物料仰賴政府即時調度；同時西半部降雨量也創75年新低，極端氣候為台灣帶來嚴峻挑戰。無論是穩定物價、確保供應，還是防災應變，都需要總預算作為後盾。若預算遲未審查通過，災損金與第二預備金都無法動支，難道整個台灣只靠718億元就足以因應嗎？

李慧芝指出，以桃園為例，目前卡關的不只是TPASS而已，還包括桃園鄉親引頸期盼的鐵路地下化，當中有新增預算54億元等重大建設。同時，桃園市正推動AI城市與AI治理，但全國科技預算至今仍未審議，地方與中央發展都受到影響，難道自稱科技市長的張市長能夠接受嗎？更遑論張市長也曾擔任行政院院長，應該更能理解總預算對政府施政的重要性。

李慧芝再次強調，3兆350億的國家政府總預算是整套計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，立法院此次割裂動支718億，只佔了整體總預算約2%，換言之，仍有98%的預算被丟包。並且，根據立法院職權行使法第7條，預算案需要經過三讀的法律程序，同意動支不等於預算審議完成。而不論是桃園，還是整個台灣，都需要完整、及時通過的中央政府總預算。地方首長應正視問題，積極與地方立委溝通，儘速完成審議，不要再延誤國家建設、影響對人民的基本照顧。

中東情勢 中央政府 第二預備金

延伸閱讀

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

從不副署到不動支 學者憂朝野對立加劇

相關新聞

2月景氣熱挑戰連三紅 市場關注中東動盪、季節性因素交織

台灣經濟在AI浪潮與春節備貨效應帶動下，展現強勁擴張，景氣燈號已連續兩個月亮出熱絡的紅燈。國發會預計30日發布2月景氣概況，市場關注在全球不確定性升溫、中東局勢動盪及季節性因素交織下，景氣對策信號能否頂住壓力，挑戰連三紅。

學者：加入CPTPP 有助傳產外銷

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣因病辭世後，辭呈曝光ＯＴＮ對於加入ＣＰＴＰＰ的態度既消極又敷衍。學者表示，雖然現在美國是台灣最大出口國，但加入ＣＰＴＰＰ對台灣傳統產業的外銷會有所幫助，還是應該積極投入。

綠電風雲錄／綠電不足光電卻加速出海 業者在等一句話

輝達執行長黃仁勳 的「AI五層蛋糕論」，將能源列為AI產業架構最重要且最根本的一環。有人比喻AI競賽的決勝點即在電力，在「電力即算力」成為全球焦點之際，台灣缺電危機卻日益加深。基於供電穩定，賴清德總統日前宣布重啟核能，雖解除產業界缺電擔憂，但綠電不足問題，還是未能獲得解決。就在核能重啟及綠電推進氣氛變調的雙重夾擊下，很多綠電開發業者，因選舉及政策變數，已將重心悄悄轉向海外發展，台灣的能源政策與市場，會出現哪些變化？

FTA數量慘輸星日韓 圖解台灣若加入CPTPP 經濟紅利多優渥

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣因病辭世後，辭呈曝光OTN對於加入CPTPP的態度既消極又敷衍。

穩定塑膠包材供應情形 政院採取三大應變措施

針對中東局勢影響石化上游原料及下游塑膠包材供應情形，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已責成經濟部會同相關部會，密切掌握產業動態與市場供需狀況，並與主要石化業者保持即時聯繫，採取三大應變措施，確保產業鏈穩定運作及...

台北港填海造地通過環評 緩解北部土方之亂

環境部昨（25）日召開環評大會，審查通過台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫，有助緩解北部「土方之亂」。「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」是在2022年5月依規定進入二階環評程序，並於2024年展開審查，昨日進入環評大會審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。