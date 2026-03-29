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因陸放棄爭取加入 CPTPP 李淳：等於是自我降級、自限

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院經貿談判辦公室（OTN）前副總談判代表顏慧欣日前病逝，辭職信也爆政府在爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）「消極敷衍」。中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，完全不同意「CPTPP因為中國所以不可能進去，應該放棄」的這個論點，若因中國放棄，等於是自我降級、自限。

李淳條列式列出觀點，他認為，完全不同意「CPTPP因為中國所以不可能進去，應該放棄」的這個論點，其他不談，台灣的未來不能連我們自己都給了北京否決權，因為經貿談判從來不是數字跟關稅而已，也是國安問題，若因中國而放棄，等於「是我們自己降級、自限」。

李淳指出，台灣的處境，意味經貿談判不能只挑會成功、能被捧的談，否則就陷入中國的經濟蟒蛇陷阱，「目前感覺已經陷入了」。就算進不去CPTPP，也必須結合利益跟嚇阻，極大化夥伴國及中國的壓力，嚇阻中國，同時深化雙邊經貿關係。也就是「國際經貿的鳳凰與刺蝟政策」。完全沒有自我放棄的道理。

他也說，自己認識的高層，都有理想性也掛念台灣前途，相信他們絕對不會坐視中國蟒蛇勒死台灣。但到底是誰在隱瞞中國蟒蛇的風險？這些人一定有這個特質：「不關心台灣只戀棧權位」，而且他們有一點很厲害，很會把經貿講的很複雜很困難，於是只有交給他們才行。

最後他也分析，台灣現在國際上從幕後走到台前，情勢大好，正是大力扭轉擺脫蟒蛇窒息風險的大好機會。可惜，處理蟒蛇陷阱危險又不討好，這些人是不會做的。而且誰提醒他們，他們就要滅口。

歐盟 中經院 顏慧欣

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