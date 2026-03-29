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未如市場預期 中油續漲油價

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美伊戰爭爆發至今滿月，本周油價繼續上漲。中油宣布，汽、柴油本周價格各調漲一點七元及一點五元，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公升卅五點九元、超級柴油每公升卅一元。其中，九五無鉛汽油創下二○一四年九月以來新高。

事實上，國內油價公式的指標油價較先前下跌，市場原先預期，本周油價有望「不漲價」，但是，中油昨天傍晚依舊宣布調漲汽、柴油價格。

中油發言人副總林珂如解釋，國內油價計算需將價格「還原」至未吸收補貼前的稅前批售價，再依機制計算並與亞鄰比較，並納入美伊戰爭專案平穩機制，以前也曾發生過國際油價下跌，但國內油價仍調漲的情形。

中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲十點九元及十三元，持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收二點三元及五點六元。由於國際油價仍處於高檔，亞鄰國家油價也大幅調升並增加補貼金額，政府綜合考量亞鄰國家油價漲幅及其政府補貼等因素，再擴大增加汽、柴油吸收金額，分別增加為四點一元及七元。

且為減緩國內汽柴油價格的漲幅，剩餘應漲價格中，再依據美伊戰爭專案平穩機制吸收比率維持七成五，汽油、柴油各再吸收五點一元及四點五元，合計汽、柴油各共吸收九點二及十一點五元。

中油表示，自二月廿八日中東爆發美伊戰爭起，至三月廿九日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額逾六十九點九億元。

中油比較亞鄰國家汽柴油換算台幣後的零售價，台灣的九二汽油零售價每公升卅二點四元，日本卅五點七元，南韓卅九點三元；九五汽油台灣卅三點九元，南韓四十七點六元、新加坡八十四點八元；九八汽油台灣零售卅五點九元，日本卅七點八元、香港一三一點五元、新加坡九十七點七元；至於柴油，台灣零售價卅一元，日本卅三點三元、南韓卅九點二元、香港一三五點五元、新加坡九十八元。

國際油價 汽柴油價格 新加坡

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