2月景氣熱挑戰連三紅 市場關注中東動盪、季節性因素交織

台灣經濟在AI浪潮與春節備貨效應帶動下，展現強勁擴張，景氣燈號已連續兩個月亮出熱絡的紅燈。國發會預計30日發布2月景氣概況，市場關注在全球不確定性升溫、中東局勢動盪及季節性因素交織下，景氣對策信號能否頂住壓力，挑戰連三紅。

回顧1月表現，景氣對策信號綜合判斷分數上升至39分，燈號續呈熱絡紅燈，主因AI應用需求不減，加上春節前備貨動能轉強。其中，股市交易火熱帶動貨幣總計數M1B轉為綠燈，批發、零售及餐飲業也因春節效應亮起紅燈，九大構成項目中多達五項維持熱絡。

然而，邁入2月後，景氣擴張動能面臨多重考驗。首先是地緣政治風險外溢，中東戰爭局勢僵持，引發市場對於原油風險溢價與供應鏈短缺的疑慮；其次，美國國際緊急經濟權力法（IEEPA）相關動向，使關稅政策持續籠罩不確定性。這些外部衝擊雖未完全反映在1月數據，但其對廠商信心與全球接單的實質影響，恐在2月數據逐步浮現。

季節性因素亦是觀察重點。國發會經濟發展處處長陳美菊指出，2月受農曆春節落點不同與工作天數減少影響，雖然統計上會進行季節調整，但實務對數據仍難免產生向下影響。

此外，儘管基本金屬與石化等傳統產業已有回溫跡象，但回升力道能否持續，仍須持續觀察。

陳美菊補充，其實當前整體生產面表現依然穩健，特別是人工智慧（AI）的剛性需求持續火熱，成為支撐台灣出口與製造動能的最強支柱，評估1月、2月的平均表現應該還是不錯，若短期內出現震盪，多半反映的是「信心面」的觀望。後續則須密切追蹤中東戰爭情勢的持續時間，才能更精準評估地緣政治對經濟實體面的實質衝擊。

國發會主委葉俊顯日前也表示，樂觀看待今年經濟成長，主因是主要大型雲端服務業者（CSP）大幅增加資本支出，讓全球業者投資額從原先預估的6,100億美元，大幅調升至7,500億美元，台灣相關供應鏈接單表現優異，這股浪潮直接推升台灣出口動能，也帶動民間投資與消費活絡，特別是股市成交量創新高，進一步支撐國內消費力。

因此，葉俊顯分析，儘管去年曾受美國總統川普對等關稅政策宣示影響，導致出口一度波動，但隨後逆勢爬升，但目前開年以來景氣燈號維持紅燈，在出口暢旺的支撐下，看好景氣燈號有機會「再紅下去」，整體展望相對樂觀。