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關注中東戰事…油價走勢風險偏上行、能源類股具評價面優勢 審慎布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國暫緩打擊伊朗能源基礎設施，總統川普表示與伊朗就結束敵對行動展開談判，美伊衝突降溫的預期推動油價自2022年7月以來的高點回落，不過伊朗公開拒絕美方提議並提出結束衝突的自身條件，雙方談判前景仍未明朗，仍抑制油價回跌幅度，布蘭特原油期貨價格周線下跌3.7%，仍維持於每桶100美元價位之上，西德州原油期貨價格下跌3.8%。

富蘭克林證券投顧表示，高盛證券指出，假設荷莫茲海峽原油流量將在約六周內僅維持正常水準的5%，之後才逐步恢復，則衝擊遠高於先前預期，預估布蘭特原油在3~4月均價約每桶110美元，2026年全年平均價格布蘭特油價為85美元、西德州為79美元。即使衝突結束，但因供給集中風險被重新定價、地緣政治風險溢價將成為常態，因此油價仍可能長期維持在相對高檔。短線上持續關注伊朗戰事發展與荷莫茲海峽封閉影響原油供應狀況，油價走勢的風險仍偏向上行，加以資金輪動效應，能源類股具上漲機會。

工業金屬受惠製造業穩定跡象、電氣化、資料中心及電網擴張需求加速與供應中斷問題，黃金仍受持續的地緣政治緊張情勢及央行穩定買盤支撐，強化天然資源產業的多元投資機會。

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