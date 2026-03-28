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穩定塑膠包材供應情形 政院採取三大應變措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對中東局勢影響石化上游原料及下游塑膠包材供應情形，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已責成經濟部會同相關部會，密切掌握產業動態與市場供需狀況，並與主要石化業者保持即時聯繫，採取三大應變措施，確保產業鏈穩定運作及民生需求無虞：

ㄧ、台塑石化配合4 月份凍漲液化石油氣石化原料優先供應內需

經濟部協調台塑石化配合政府穩定物價政策，4月液化石油氣（LPG）價格將維持不調漲，並優先供應乙烯、丙烯等關鍵原料予國內下游產業。至於丁二烯，由於過去有部分仰賴進口，台塑石化正積極尋求生產及進口等調度方案，優先滿足國內市場需求。

二、中油四輕提前開爐提升乙烯產量

中油公司四輕工場將提前於4月1日開爐，提升乙烯供應量，以支應下游產業需求，此外中油公司三座芳香烴工場在將持續穩定操作，並亦配合減少外銷等措施，優先將原料留供國內業者使用。

三、塑膠包材零售通路端庫存充足，專線媒合製造業缺料調度

經濟部針對石化產品下游民生所需的塑膠包材進行盤點，目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產；針對個別產業缺料情形，經濟部已設置專線協助媒合，加速供應調度。專線號碼為(02-2701-1669 轉 105~107)

李慧芝強調，石化產業為國家重要基礎產業，政府將持續整合中央與地方資源，滾動檢討各項應對措施，並與公民營企業協力合作，因應國際情勢變化，確保供應穩定及市場秩序。

此外，中央也與地方政府啟動物價穩定機制，強化市場稽查與供應盤點，嚴查哄抬物價及囤貨，共同維持民生物價穩定與產業運作韌性。

石化原料 李慧芝 液化石油氣

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