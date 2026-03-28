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卓榮泰籲國會支持國防需求 避免誤解前線人員

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對近期軍購預算受阻，以及中將黃文啟在國會答詢時情緒激動一事，行政院長卓榮泰28日表示，這反映的是軍人肩負國家任務的責任與壓力，對於將領在議場落淚深感不捨，也凸顯當前國防推動面臨的現實困境。

卓榮泰指出，黃文啟身負重任，一方面需在期限內向美方爭取軍購彈性，另一方面亦須在國內爭取國會支持，包括通過國防特別條例及相關授權，承受雙重壓力。在此情況下，於國會表達情緒，展現的是對任務未竟的焦慮與責任感。

卓榮泰表示，將軍的心情可以理解，就如同家長在有限時間內為孩子準備基本所需般急迫且無奈。國軍為國家採購必要防衛裝備，目的在於確保國家安全，相關工作本應由行政部門全力推動，他與國防部長也將持續努力，確保國防需求獲得支持。

對於外界部分評論質疑相關情緒表達，卓榮泰表達不平，認為不應以負面方式解讀前線人員的付出。他呼籲媒體秉持公正立場報導，避免對國軍士氣造成影響。

卓榮泰強調，在「國家一體、國防不能等、國防不能打折」的前提下，期盼朝野立委能正視國家安全需求與國際情勢變化，在關鍵時刻支持必要的國防預算與法案，確保國軍具備足夠防衛能力。

他指出，面對國際局勢與外部挑戰，強化國防是全民共同責任，唯有政府、國會與社會各界形成共識，才能有效應對區域安全風險，確保國家長遠發展。

國家安全 特別條例 國防預算

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