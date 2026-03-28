油價飆高 抑通膨 電價決定凍漲

美伊戰事膠著，全球能源價格不斷高漲，各界關注電費是否調整，經濟部昨天召開電價費率審議會，拍板決議本次電價不漲。經濟部次長賴建信表示，若戰爭能在三個月內結束，十月電價調漲壓力較小；若戰爭延長，電價是否調整，將再視當時情況而定。

電價小幅調漲 也恐推升物價

早在電價費率審議會召開前，經濟部長龔明鑫已多次向電價審議委員喊話，希望以物價穩定為優先，電價暫時凍漲。

據了解，昨天下午二時半舉行的電價審議委員會，僅花半小時，就做出「凍漲」決議，維持平均電價每度三點七八二三元。主要原因在於電價審議委員對於「凍漲」有很高的共識。電價審議委員一致認同，即使電價小幅調漲，也可能影響整體物價，讓通膨加劇，在當前外部環境不穩定下，仍應以穩定物價為優先考量，因此決定暫不調整。

電價審議會委員、商總理事長許舒博指出，面對當前伊朗戰爭情勢未明朗，政府除確保石油、天然氣來源供給穩定外，電價對物價影響極為敏感，一旦調漲沒有回頭路，且中油已於三月廿三日調漲油價，如果「油電雙漲」對企業是雙重成本疊加，會加速連鎖反應「萬物齊漲」，對產業及民生造成重大影響，建議政府優先穩定民生，在可承擔範圍內吸收成本。

許舒博在會議中捍衛電價凍漲，並表示目前核二、核三已規畫重啟，支持政府再次提出撥補制度，朝野應有望達成共識，他也倡議，台電可持續投入更多元的發電規畫，包含光電、地熱、風電、潮汐等。

民團呼籲 AI產業能源自主

對於電價審議委員會作出電價凍漲決議，綠色和平聲明，凍漲雖短期內能穩定物價，但長期來看，台灣正將能源轉型的壓力轉化為未來的財務風險，台電高達三千五百億元的巨額虧損，最終仍由全體納稅人承擔，與其陷入台電虧損與產業受挫的「雙輸」困境，呼籲政府引導人工智慧（ＡＩ）產業將再生能源視為能源自主的核心策略，唯有企業從「搶電」轉型成在緊急時刻反向「供電」，才能擺脫化石燃料價格波動的經營風險。

而台電核三再運轉計畫也在昨天送至核安會審查，台電表示，須待通過核安會審查並換發運轉執照，才能啟動發電。核安會證實，已收到台電提出核三廠運轉執照換照的申請，將依程序進行審查作業。

在燃料供應方面，台電指出，已與美國西屋燃料部門保持密切聯繫，掌握核燃料交期，由於國際核燃料供應受訂單與產線影響甚大，交期變動頻繁，台電目前幾乎每個月確認相關時程，以利後續決策的執行。

核三延役年限 無預設目標

不過台電核三廠延役年限，目前並無預設目標，台電副總許永輝表示，在自主安全檢查中包括時限老化評估，已運轉四十年的設備還能用多久，要看時限老化程度決定，台電也會進行成本效益評估。至於核二廠進度，經濟部表示，相關準備工作同步進行，包含與原廠洽談技術支援與檢查作業，為可能的後續評估預作準備。