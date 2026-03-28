新聞眼／中東戰爭爆能源危機！空有算力…終將受制於人

台灣能源安全的脆弱性，在此次由美國及以色列發動對伊朗的戰爭中，一覽無遺。中東戰事使荷莫茲海峽幾乎形同封鎖，導致來自中東的天然氣供應受阻，台灣隨即陷入國際現貨市場搶購的混亂。

由於台灣天然氣存量極低，僅有十二天緩衝，任何供應延遲或中斷都可能引發供電壓力，天然氣價格波動及供應穩定性，幾乎不受本國政府掌控，而是高度依賴海外政治態勢與軍事局勢。整體而言，台灣的電力供應短期內受制於中東戰事與國際能源供應狀況，其中美國政策及戰爭進展是重要影響因素之一。

卡達是台灣重要的天然氣來源，但卡達重要的天然氣設備在戰爭中遭到轟炸，造成的損失規模及復原時間仍不明朗。即便戰爭結束，卡達的天然氣短期內也可能無法全面恢復出口，國際天然氣價格未必會立即回落。供應恢復正常仍需時間，經濟部在能源應變上，仍需保持高度警覺。

台灣天然氣高度仰賴進口，而國內電力又高度依賴天然氣，形成能源安全的結構性隱憂。國內天然氣儲槽興設困難、存量有限，使得政府在短期內難以建立足夠緩衝能力，任何供應鏈中斷，都可能對台灣造成直接影響。

政府在忙著穩定物價的同時，也該正視台灣長期能源策略規畫，這不僅是經濟問題，更涉及戰略安全，若主要能源出口地區局勢失控，台灣將面臨電價上漲壓力，甚至可能出現限電或停電風險。

在這個人工智慧（ＡＩ）高速發展的時代，有能源、有電力，就能讓ＡＩ如虎添翼，反之，就算台灣擁有強勁研發能力，若台灣的能源核心掌握在他國手上，半點不由得自己，台灣的未來，恐怕也將受制於人，嚴重影響自己的國際競爭力。