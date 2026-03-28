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地緣危機擴大…中東戰爭膠著 專家憂加劇通膨

聯合報／ 記者陳素玲藍鈞達／台北報導
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者。路透
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者。路透

中東戰事膠著，三月消費者信心指數（ＣＣＩ）寫下三年兩個月最低紀錄，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任示警，台灣百分之九十五能源仰賴進口，若戰事持續，能源供應受阻，第一個風險是通膨，第二個潛在影響是經濟。中央銀行也指出，國際地緣政治風險、天候因素為影響台灣通膨走勢的兩大不確定因素，將會逐季檢視通膨預測。

中央大學台灣經濟發展研究中心發布三月ＣＣＩ總指數為六十二點三，較上月重跌四點二八，顯示美伊戰事陰影籠罩，衝擊國人消費信心

吳大任分析，戰事如果拉長，第一個最大風險是通膨壓力，關鍵在荷莫茲海峽，伊朗從戰事中發現可以收通行費，只要用很小成本就可控制海峽，非常好賺，即使戰事結束，風險仍未消失，「即使美伊達成停火，若沒有長期的安全協議，危機可能持續半年到一年」。

吳大任強調，雖然政府可以透過緩漲、凍漲干預，只是延後反應，無法解決通膨壓力。當年俄烏戰爭爆發後，政府壓抑電價，通膨仍持續，這波中東戰事引發的通膨壓力短期不會解決，消費信心低迷情勢恐怕會維持一陣子。

他說，另一個潛在風險是經濟，一旦觸發通膨，很多家庭生活支出大幅增加，排擠非必要的休閒、外出用餐等支出；更慘的是，戰事衝擊物價不只台灣，美國到全世界都是，屆時美國民生消費支出也受影響，購買人工智慧（ＡＩ）服務費用減少，ＡＩ的設備、伺服器等供應鏈需求降低，重創台灣經濟。

國際能源價格上揚影響，央行將今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率預測上修至百分之一點八，核心ＣＰＩ上調至百分之一點七五。

吳大任 消費信心 地緣政治風險

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