戰爭效應！商圈塑膠袋荒 政院追囤積抬價

中東戰火影響石化原料供應，引發塑膠袋、塑膠盒大缺貨。高雄市攤販協進會陳情，塑膠袋買都買不到，盼政府介入；行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢時表示，政院已緊急因應相關情勢，經濟部長龔明鑫也證實，確實有部分夜市、商圈面臨沒有塑膠袋的問題，已請同仁了解，並呼籲供應商先繞過中盤商，直接供貨給零售端。

高雄市攤販協進會理事長、參選鳳山區議員的蘇致榮說「塑膠袋不是變貴而已，根本是有錢也買不到！」攤商有單卻出不了貨，改用紙盒成本墊高、收入縮水，尤其小吃攤無耐熱塑膠袋可用，生意快做不下去，政府應介入以穩定供應。

彰化塭仔港魚攤業者說，民眾購買生鮮無袋可裝很不方便，將成本轉嫁給消費者也不容易，只能先自行吸收。

高雄燕巢有業者昨在臉書張貼銷售庫存塑膠袋，包括半斤至四兩不等尺寸，發文六十九分鐘後就賣光。

彰化和美的塑膠袋批發業者說，上周就有民眾搶購垃圾袋，目前僅剩大型、黑色塑膠袋，小吃店家常用的一、二斤塑膠袋已全面缺貨。

嘉義縣傳出小番茄塑膠盒供應商公告，上游原料供應短缺，廿六日起調漲價格，一箱從六○○元漲為九八○元。

卓榮泰說，針對國內有抬價或者囤積的不法行為，將加強查察，目前就交由物價穩定小組去擬定各項執行細節，分配各部會執行。龔明鑫表示，同仁已去查通路端與銷售端，可能少數夜市、商圈賣給消費者的部分有狀況，已請同仁讓供應商先避開中盤商，「因為有些中盤商是直接跟國外進口的。」