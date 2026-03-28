聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭效應！商圈塑膠袋荒 政院追囤積抬價

聯合報／ 記者徐白櫻林敬家黃于凡張曼蘋／連線報導

中東戰火影響石化原料供應，引發塑膠袋、塑膠盒大缺貨。高雄市攤販協進會陳情，塑膠袋買都買不到，盼政府介入；行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢時表示，政院已緊急因應相關情勢，經濟部長龔明鑫也證實，確實有部分夜市、商圈面臨沒有塑膠袋的問題，已請同仁了解，並呼籲供應商先繞過中盤商，直接供貨給零售端。

高雄市攤販協進會理事長、參選鳳山區議員的蘇致榮說「塑膠袋不是變貴而已，根本是有錢也買不到！」攤商有單卻出不了貨，改用紙盒成本墊高、收入縮水，尤其小吃攤無耐熱塑膠袋可用，生意快做不下去，政府應介入以穩定供應。

彰化塭仔港魚攤業者說，民眾購買生鮮無袋可裝很不方便，將成本轉嫁給消費者也不容易，只能先自行吸收。

高雄燕巢有業者昨在臉書張貼銷售庫存塑膠袋，包括半斤至四兩不等尺寸，發文六十九分鐘後就賣光。

彰化和美的塑膠袋批發業者說，上周就有民眾搶購垃圾袋，目前僅剩大型、黑色塑膠袋，小吃店家常用的一、二斤塑膠袋已全面缺貨。

嘉義縣傳出小番茄塑膠盒供應商公告，上游原料供應短缺，廿六日起調漲價格，一箱從六○○元漲為九八○元。

卓榮泰說，針對國內有抬價或者囤積的不法行為，將加強查察，目前就交由物價穩定小組去擬定各項執行細節，分配各部會執行。龔明鑫表示，同仁已去查通路端與銷售端，可能少數夜市、商圈賣給消費者的部分有狀況，已請同仁讓供應商先避開中盤商，「因為有些中盤商是直接跟國外進口的。」

石化原料 政院 龔明鑫 塑膠袋 攤商

延伸閱讀

塑膠袋之亂延燒？龔明鑫證實「部分夜市及商圈缺貨」 籲繞過中盤商

塑膠袋之亂延燒…高雄攤商叫苦「庶民經濟鏈正在被卡住」

防囤積哄抬塑膠用品 跨部會稽查

漲價缺貨 環境部推二手袋減塑

相關新聞

經濟部：若戰爭三個月內落幕 10月漲價壓力將趨緩

避免衝擊民生，電價凍漲！經濟部27日召開今年第1次電價費率審議會，考量國際燃料價格劇烈波動及地緣政治不確定性，決議電價不調整。經濟部次長賴建信指出，現階段以穩定物價為優先，若中東衝突能於三個月內平息，屆時9月的電價審議會電價調漲壓力將大幅緩解。

中油掌握六月底前氣源 確保能源供應無虞

即便國際能源市場因中東衝突而動盪不安，政府仍拍板電價凍漲，將穩定民生視為第一要務。經濟部次長賴建信27日指出，針對外界關切的能源供應安全，中油已完成天然氣供應調度，4月至6月的船期與貨源均已掌握，先前與美國簽訂的天然氣新約，也將交期提前至6月供應，現貨市場採購來源均避開衝突地區，6月底供氣無虞，國人無須過度恐慌。

美伊戰爭打不停 經濟部：天然氣價下月恐漲

美伊戰爭打不停，不僅影響全球各國能源採購，能源價格也節節高升，影響企業營運。對於台灣來說，國內發電有近五成要仰賴天然氣，目前第二季天然氣船期調度均已大致完成，但天然氣價格波動幅度仍大；油價高漲也為全球航空公司帶來嚴峻挑戰，國泰航空日前已宣布調漲燃油附加費，昨再度宣布，四月起，將再度調漲燃油附加費。

戰爭效應！商圈塑膠袋荒 政院追囤積抬價

中東戰火影響石化原料供應，引發塑膠袋、塑膠盒大缺貨。高雄市攤販協進會陳情，塑膠袋買都買不到，盼政府介入；行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢時表示，政院已緊急因應相關情勢，經濟部長龔明鑫也證實，確實有部分夜市、商圈面臨沒有塑膠袋的問題，已請同仁了解，並呼籲供應商先繞過中盤商，直接供貨給零售端。

新聞眼／中東戰爭爆能源危機！空有算力…終將受制於人

台灣能源安全的脆弱性，在此次由美國及以色列發動對伊朗的戰爭中，一覽無遺。中東戰事使荷莫茲海峽幾乎形同封鎖，導致來自中東的天然氣供應受阻，台灣隨即陷入國際現貨市場搶購的混亂。

油價飆高 抑通膨 電價決定凍漲

美伊戰事膠著，全球能源價格不斷高漲，各界關注電費是否調整，經濟部昨天召開電價費率審議會，拍板決議本次電價不漲。經濟部次長賴建信表示，若戰爭能在三個月內結束，十月電價調漲壓力較小；若戰爭延長，電價是否調整，將再視當時情況而定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。