美伊戰爭打不停 經濟部：天然氣價下月恐漲

美伊戰爭打不停，不僅影響全球各國能源採購，能源價格也節節高升，影響企業營運。對於台灣來說，國內發電有近五成要仰賴天然氣，目前第二季天然氣船期調度均已大致完成，但天然氣價格波動幅度仍大；油價高漲也為全球航空公司帶來嚴峻挑戰，國泰航空日前已宣布調漲燃油附加費，昨再度宣布，四月起，將再度調漲燃油附加費。

經濟部次長賴建信表示，因戰爭而減少天然氣船期，四、五月已經都調到貨源，六月也大致完成調度，不過，目前天然氣價格受戰爭消息影響，波動幅度大。

經濟部電價審議委員會昨日召開，賴建信表示，電價審議委員在會中有提到，戰事影響是短期狀況，如果三個月內戰爭可以結束，對台電的虧損影響不大。

但若戰事超過三個月，電價凍漲是否對台電財務造成壓力？賴建信表示，因天然氣報價變動劇烈，中油銷售給電業用戶的天然氣價格則是逐月公布，可等到九月召開審查會的會前會時再評估。

台電總經理王耀庭表示，台電財務狀況已有改善，但目前國際天然氣價格還是有很大的變數，仍難以評估台電今年盈虧，不過，因去年已有七百二十九億元盈餘，台電今年的財務韌性比去年更強，評估短期內仍有承擔國際能源價格變化的能力。

天然氣為台電最主要發電燃料來源，價格變動對成本影響最大，中油將於三月卅一日公布四月天然氣售價，在國際天然氣價走高下，四月電業用戶的氣價是否調漲？賴建信表示，台電作為天然氣使用者，本來就要負擔中油公司提供天然氣的售價，現在國際天然氣價格居高，看起來四月天然氣價會有一些漲幅。

國泰航空日前已宣布調漲燃油附加費，昨再度宣布將從四月起調燃油附加費，其中短程航班調漲到美金五十元（約台幣一五九七元），中程調漲到美金九十三元（約台幣二九七○元），長程航班則調整到美金二百元（約台幣六三八八元）。

國籍航空的燃油附加費部分，目前暫未調整，不過每月一日，中油會公告航空燃油價格，若達調整門檻，航空公司就會根據最新油價，計算調整幅度。星宇航空表示，將密切觀察國際航空燃油趨勢進行評估；長榮航空則說，會依每月月初中油所公告之國際線燃油牌價級距表徵收。華航則是持續關注油價走勢，適時調整。