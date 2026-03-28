官方推進CPTPP 重新盤點

前行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣辭呈提及，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）推動缺乏具體計畫與時程，並點出經貿辦存在人才斷層問題。行政院長卓榮泰昨（27）日在立法院備詢回應，過去一年政府重兵壓在對美談判，他承諾即刻檢討CPTPP工作小組，在最快時間內確定時程與目標，並由各部會分工合作。

行政院發言人李慧芝表示，未來將推進CPTPP工作小組，明確設定目標與時程，儘速展開相關工作，同時全面檢視經貿辦人力與制度。

卓榮泰昨日於立法院備詢時回應，我國推動加入CPTPP確實面臨外交與政治因素阻力，但政府在接待外賓訪團時，均持續爭取各方支持。雖然CPTPP主導格局已有變化，但並不影響我國加入該組織的目標，未來仍將全力推動。

卓榮泰坦言，過去一年多來政府將重心放在台美關稅談判，導致CPTPP相關工作未見明顯進展。隨著台美談判進入最後關鍵階段，後續將針對CPTPP重新盤點，設定時間表與目標，並由經濟部與外交部分工推進。

除CPTPP進展外，顏慧欣亦指出，經貿辦自2007年設立以來已逾18年，肩負重大任務，卻仍屬任務編組性質，缺乏培養高階談判人才的制度，導致人才出現斷層。

對此，李慧芝表示，實務談判過程中，確實觀察到經貿辦在組織編制與人員協調上仍有強化空間，行政院已指示全面檢視並提出精進方案。

知情人士指出，目前經貿辦採任務編組運作，難以累積並傳承談判經驗，若要建立長期人才培育機制，須朝正式組織化發展，並參考各國談判團隊制度，重新檢視台灣在人力配置與組織設計上的需求。

該人士並表示，從此次台美關稅談判經驗可見，經貿辦在資源與編制上確有強化與改革必要，未來可望朝制度化與專業化方向調整，以提升整體經貿談判能量。