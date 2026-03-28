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經濟部：掌握貨源 6月底供氣無虞

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國際能源市場因中東衝突而動盪不安，政府仍拍板電價凍漲，經濟部次長賴建信昨（27）日指出，針對能源供應安全，中油已完成天然氣供應調度，4月至6月的船期與貨源均已掌握，先前與美國簽訂的天然氣新約，也將交期提前至6月供應，現貨市場採購來源均避開衝突地區，6月底供氣無虞，國人無須過度恐慌。

中東衝突雖引發能源價格急漲急跌，但各燃料別對台電財務衝擊程度不一。台電總經理王耀庭指出，燃煤發電占國內發電比例約三成，戰事前每噸約100美元至110美元，近期雖回升至130美元，漲幅約30%，但相較於油、氣價格的劇烈跳動，燃煤成本對台電整體財務的衝擊相對可控。

在天然氣成本方面，台電副總經理王韻淳坦言，受地緣政治影響，價格走勢呈現急漲急跌，增加成本預估難度，連國際知名媒體也未必能精準預測，因此很難提供相關數據，也很難在此時說明台電今年是否會虧損。

賴建信指出，國際氣價波動劇烈，雖曾一度飆升至每立方公尺22美元，但回落速度亦快。儘管當前價格仍處於相對高位，政府正密切監控原油及天然氣的國際報價走勢；他坦言，台電財務目前仍有虧損，尚無法完全弭平，但對比先前嚴峻狀況，台電現階段已具備更大的財務韌性，足以承擔未來能源價格波動與國際局勢變化所帶來的挑戰。

至於氣價漲幅是否持續由中油吸收，賴建信強調，中油仍維持每月底公告下月氣價慣例，整體價格走勢將隨國際行情每月浮動調整。經濟部也已成立應變小組，隨時掌握貨氣價格與貨量動態，確保能源供應穩定。

王耀庭 天然氣 經濟部

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