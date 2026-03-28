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穩定物價 經部宣布電價凍漲 未來半年不調整

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
考量國際燃料價格劇烈波動及地緣政治不確定性，經濟部決議電價「凍漲」，未來半年不調整。 聯合報系資料照
考量國際燃料價格劇烈波動及地緣政治不確定性，經濟部決議電價「凍漲」，未來半年不調整。 聯合報系資料照

經濟部昨（27）日召開今年第一次電價費率審議會，考量國際燃料價格劇烈波動及地緣政治不確定性，決議電價「凍漲」，未來半年不調整。經濟部次長賴建信指出，現階段以穩定物價為優先，若中東衝突能於三個月內平息，下一次（9月底）的電價審議會電價調漲壓力將大幅緩解。

電價費率審議會每半年各召開一次，決議4月及10月整體電價的調整幅度。當前平均電價為每度3.7823元，台電依據電價公式試算，應反應每度平均應漲1.79%，平均單價應漲到3.8501元。儘管存在調漲空間，但審議會最終決定由台電吸收波動成本。

4月電價費率審議
4月電價費率審議

儘管宣布電價凍漲，不過鑑於俄烏戰爭時期，經濟部也曾因應油價暴漲，提前於6月份加開電價審議會臨時會調漲電價。因此，外界關注9月前經濟部是否還會召開臨時會討論電價，賴建信指出，目前並無召開臨時會的規劃，至於9月是否調整電價，仍須視中東戰事的持續時間長短而定。

究竟半年後電價是否仍面臨調漲壓力？賴建信指出，由於地緣衝突屬短期突發因素，中東戰事若能在三個月內結束，國際燃料價格回穩，台電虧損便不致擴大，對電價的影響相對較小；反之，若中東戰事持續拉長到6月甚至更久，導致油價與氣價大漲，屆時9月召開電價費率審議會時，各項參數包括燃氣價格、經營成本與台電財務狀況，都會一併納入考量。

賴建信強調，若撇除戰爭衝擊，台電今年的營運狀況堪稱相當平穩，一旦戰爭因素能在三個月內落幕，台電今年甚至可能出現盈餘，但整體氣價與財務走勢，預計到下次審議會前，局勢才將更為明朗。

台電總經理王耀庭補充，受惠於去年整體稅前盈餘達739億元，今年財務操作空間較往年提升。雖然國際油價每日變動劇烈，但這筆資金挹注讓台電具備較強的抗壓性，足以支撐到9月再行判斷。

同時，台電購氣，今年預算以天然氣每立方公尺約15.79元為基準預估，而直至中東戰爭爆發前，國際氣價表現相對平穩，約莫落在每立方公尺11元至12元之間，購氣成本低於預期，也讓台電增加約150億元的財務操作空間。

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