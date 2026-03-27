賴總統：攜手產業因應挑戰 籲立院盡速通過總預算

賴清德總統27日上午前往臺中出席「TMTS 2026台灣國際工具機展」時表示，政府推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列逾百億元預算，協助企業推動數位轉型、導入人工智慧及淨零轉型，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並提供稅賦減免、金融支持與就業安定等措施，協助拓展市場。同時也呼籲立法院盡速通過中央政府總預算及國防特別預算，以確保國家安全並促進經濟穩健發展。

賴總統致詞時表示，工具機產業在COVID-19期間已充分展現其價值。在總統府資政沈榮津與工具機公會前理事長許文憲的共同合作下，迅速投入生產口罩，協助臺灣度過難關，也幫助了全世界。然而，近年來產業確實面臨諸多挑戰，包括日本、韓國貨幣持續貶值形成競爭優勢，我國行銷美國市場也處於較不利的競爭地位，再加上美國對等關稅政策，更對產業造成明顯衝擊。不過政府理解業界的困境，也有決心與大家共同面對。

賴總統說明，去年4月2日川普總統宣布對等關稅，兩天後4月4日行政院長卓榮泰即提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，原規模為880億元，後續經與各產業溝通後提高至930億元，並已順利獲立法院通過，展現政府積極因應的態度。此行也希望讓業界了解後續作法，攜手努力讓產業穩健發展，帶動臺灣整體經濟持續成長。

賴總統談到，今年工具機展覽睽違8年重返臺中舉辦，短短兩天所接獲的訂單量已超過往年在臺北5天的兩倍，成果亮眼、實屬不易。臺中具備前店後廠的地利之便，展場與工廠距離近，有助於客戶即時參訪、加速下單；但更關鍵的仍是業界的決心與產品品質的持續提升。透過數位行銷擴大能見度，加上在智慧與永續方面的進步，帶動整體表現顯著成長。

賴總統指出，為協助產業邁向智慧與永續發展，行政院推動「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列逾百億元預算。換言之，除對等關稅方案中約4、5百億元用於支持產業外，另有百億元協助企業進行數位轉型、導入人工智慧及推動淨零轉型。在對等關稅方案中，也提供稅賦減免、金融支持與就業安定等措施，協助企業拓展市場。企業赴海外參展，政府亦提供研發補助與人才培育資源，鼓勵業者踴躍申請、善加運用。

賴總統指出，臺灣在生產製造與工具機領域具備深厚實力，但仍需結合國家政策方向，才能有效帶動產業發展。以德國福斯汽車為例，雖為全球市占領先品牌，仍因應中國低價競爭帶來的衝擊，積極轉型，並與以色列合作發展鐵穹飛彈防禦系統。從全球產值來看，高科技產業年產值約1兆美元，而國防產業則高達約2.5兆美元，帶動許多機械、製造及工具機業者投入轉型發展。臺灣亦亟需強化國防自主，包括無人機、機器人，以及健康產業中的智慧醫療，皆為未來重要方向，有賴工具機產業共同參與推動。

賴總統強調，身為總統，首要使命就是保護臺灣安全，因此提出8年1.25兆元的國防特別預算，每年約1,560億元。臺灣的經濟實力絕對有能力支應這項國防預算，以維護國家安全。並指出，日本今年國防預算約新臺幣1.8兆元，韓國則約為1.4兆元；相較之下，臺灣8年1.25兆元具明確目標—打造「臺灣之盾」，也就是飛彈防禦系統，對保全國軍戰力、維護人民生命財產安全都至關重要，絕對不可或缺。第二項使命是導入人工智慧，推動AI賦能，運用在軍事攻防與即時對戰系統上，若僅靠人力與傳統電腦已無法因應。第三項使命則是推動國防自主，讓臺灣的國防力量得以永續發展。

賴總統提到，國防自主固然是一筆保護國家的軍事預算，但同時也是推動產業發展的經濟預算，需要工具機產業好朋友共同參與。中部工具機及機械產業體系完整，上中下游供應鏈健全，在需要時便能迅速轉化、發揮關鍵力量，展現臺灣產業的應變與支援能力。而政府的角色在於從上游帶動相關產業發展，希望各界群策群力、分工合作，促進上中下游整合與水平分工，共同努力讓臺灣經濟持續穩健發展。

賴總統表示，為迎接智慧新時代的來臨，並確保臺灣在下一世代的競爭優勢，政府提出「AI新十大建設」，預計於2040年培養50萬名AI應用人才，並建置國家級算力中心與資料中心，推動AI產業均衡發展。例如中部將以智慧精密製造為主軸導入AI。同時，聚焦發展量子運算、矽光子與機器人三項關鍵技術，特別是在機器人領域，也需要工具機等業界共同投入。矽光子方面已具全球領先優勢，未來將大幅提升傳導與傳輸速度；量子運算能力亦可望顯著提升。

賴總統強調，政府希望達成三項目標：第一，協助一百萬家中小微企業導入人工智慧與數位轉型，提升競爭力；第二，打造人工智慧創新創業生態系，結合育成中心、創業加速器與政策支持，促進AI創業發展；第三，推動各行各業全面導入人工智慧，形塑完整的AI生態圈，使臺灣成為智慧應用的重要據點。這些都是政府積極推動的重點工作，並將與工具機產業緊密結合、共同合作，對臺灣未來發展應抱持信心。

賴總統提到，國防部提出的國防特別預算，係經多年審慎評估與討論，涵蓋軍購需求、與美方協商，並依據可能的敵情發展，盤點所需建構的武器系統後，納入整體預算規劃，期盼能順利通過。若「臺灣之盾」遭削減，將難以形成完整的飛彈攻防體系；若國防自主項目被刪減，亦將削弱臺灣的自主防衛能力，並連帶影響工具機等相關產業發展。

賴總統指出，2026年總預算中，已編列70多億元用於協助機械及工具機產業在認證、升級、資安與研發等方面的發展，並已提出整體國家發展藍圖，特別是在產業經濟領域具備完善規劃。然而，前提仍在於中央政府總預算須順利通過，國防特別預算亦應如期通過且不打折，方能同時確保國家安全並推動經濟穩健發展。

賴總統強調，政府將持續與產業站在一起，也籲請立法院能儘速通過政府總預算及國防特別預算條例。最後，並祝福業界「鴻圖大展、生意興隆」。