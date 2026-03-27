經濟部：若戰爭三個月內落幕 10月漲價壓力將趨緩

避免衝擊民生，電價凍漲！經濟部27日召開今年第1次電價費率審議會，考量國際燃料價格劇烈波動及地緣政治不確定性，決議電價不調整。經濟部次長賴建信指出，現階段以穩定物價為優先，若中東衝突能於三個月內平息，屆時9月的電價審議會電價調漲壓力將大幅緩解。

根據電價公式試算，當前平均電價為每度3.7823元，而應有電價應為每度3.8501元，潛在漲幅約1.79%。儘管存在調漲空間，但審議會最終決定由台電吸收波動成本。

由於經濟部電價費率審議會固定於每年3月、9月召開，外界高度關注9月審議會是否仍面臨調漲壓力，甚至衍生出是否需召開臨時會討論電價的疑慮。對此，賴建信明確指出，目前並無召開臨時會的規劃，至於9月是否調整電價，仍須視中東戰事的持續時間長短而定。

賴建信認為，由於地緣衝突屬短期突發因素，若能在三個月內結束，國際燃料價格回穩，台電虧損便不致擴大，對電價的影響相對較小；反之，若中東戰事持續拉長到6月甚至更久，導致油價與氣價大漲，屆時9月召開電價費率審議會時，各項參數包括燃氣價格、經營成本與台電財務狀況，都會一併納入考量，是否要調漲電價，屆時會更為明朗。

針對台電財務韌性，台電總經理王耀庭補充，受惠於去年整體稅前盈餘達739億元，今年財務操作空間較往年提升。雖然國際油價每日變動劇烈，預測難度極高，但這筆資金挹注讓台電具備較強的抗壓性，足以支撐到9月再行判斷。

從燃料成本結構觀察，賴建信分析，先前編列今年預算時，是以天然氣每立方公尺約15.79元、油價每桶76.5美元作為基準預估，因此原先推算台電今年虧損規模約280億元。然而實際執行面上，今年直至中東戰爭爆發前，國際氣價表現相對平穩，約莫落在每立方公尺11元至12元之間，受惠於1月、2月的國際氣價低於預期值，讓台電目前擁有約150億元的財務操作空間，並有效節省部分預算支出。

賴建信強調，若撇除戰爭衝擊，台電今年的營運狀況堪稱相當平穩，一旦戰爭因素能在三個月內落幕，台電甚至可能出現盈餘，但整體氣價與財務走勢，預計到下次審議會前，局勢才將更為明朗。