經部：天然氣6月大致調足 4月電業氣價將反映成本

中東戰事持續影響全球能源供給，經濟部次長賴建信今天表示，中油正積極調度天然氣船隻，6月已調足大部分貨源，對整體供氣掌握有十足信心；至於3月底將公布的4月電業用戶天然氣價格，將以反映成本方向評估，預期出現一定漲幅。

經濟部今天召開115年第1次電價費率審議會，審議會考量中東區域衝突升溫與國際關稅變化所衍伸的風險，為利民生物價穩定及產業競爭力，決議本次電價不調整，維持平均電價每度新台幣3.7823元。

經濟部次長賴建信在會後記者會表示，中東戰事推升國際油氣價格波動，中油透過多元採購與現貨調度分散風險，近期氣源多來自非中東地區，目前6月底前所有供氣排程大致上已找到替代方案，不致受影響。此外，中油2月10日與美國簽訂新約，原定7月交貨的天然氣已協調提前至6月供應，使6月氣源掌握度進一步提升。

賴建信強調，目前天然氣安全存量均維持在法定安全天數之上，可確保國內發電與民生用氣無虞，短期供應穩定。

針對外界關切中油4月底將公布電業用戶天然氣價格是否由中油吸收，賴建信表示，希望氣價能如實反映中油購氣成本，最終由中油依機制決定。他指出，4月電業用氣價格仍會兼顧穩定物價，但台電作為天然氣主要使用者，應負擔相應燃料成本；由於近期國際價格較上月上升，預期發電用氣價格將出現一定漲幅。