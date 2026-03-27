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外國人領勞保家屬死亡給付 勞保局：僅整體0.15%

中央社／ 台北27日電

民眾日前投書指出，外籍被保險人與本國勞工請領勞保及給付條件相同形成結構性風險，勞保局今天說，外國被保險人請領勞保家屬死亡給付僅佔整體0.15%，難謂造成財務問題。

義守大學教授、台灣雇主協會理事長張姮燕日前投書自由時報，以「別讓勞保年金 淪為『跨境補貼』的提款機」為題指出，勞保本質是世代互助的社會保險，卻與高度跨境流動的勞動力直接掛鉤，已形成結構性風險。

投書提到，外籍被保險人參加勞保，請領條件與給付計算與本國勞工相同，根據107年至114年6月統計，外籍被保險人請領家屬死亡給付達6.1萬件、金額51.1億元，占普通事故與職災總請領金額近7成5，遠高於本國勞工約4成9，代表給付已出現結構明顯偏移的現象。

對此，勞動部勞工保險局今天發表回應指出，勞保為社會保險，加保規定一體適用於本國籍或外籍移工，依規定加保並繳納保險費者，基於社會保險權利義務對等及國際公約國民待遇原則，在發生保險事故時得請領相關保險給付，保障其經濟安全。

勞保局也說，勞工保險包含生育、傷病、失能、死亡及老年等給付，勞工職業災害保險包含醫療、傷病、失能、死亡及失蹤給付，都屬綜合性保險，而家屬死亡給付為勞工保險死亡給付其中一項。

勞保局指出，依統計顯示，114年度外籍被保險人個人負擔勞工保險保險費約57.8億元，請領勞保各項給付總金額約為22.9億元，而107年至114年外國籍被保險人請領勞保家屬死亡給付占整體給付支出僅0.15%，難謂該給付造成勞保財務問題。

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