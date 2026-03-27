4月電價2原因凍漲 若戰爭3個月內結束10月電價調漲壓力小

經濟部27日召開115年第1次電價費率審議會，考量中東區域衝突升溫與國際關稅變化所衍伸的風險，為利民生物價穩定及產業競爭力，決議本次電價不調整，全數委員同意本次電價凍漲，維持平均電價每度3.7823元。

若依照電價公式估算，平均每度電價為3.8501元，平均漲幅應是1.79％，電價審議委員認為，電價即使小幅波動，也可能透過成本傳導影響整體物價，在當前外部環境不穩定下，仍應以穩定物價為優先考量，因此決定暫不調整。

經濟部次長賴建信表示，本次電價凍漲主要有兩項原因，一是電價對物價具有高度敏感性與傳導效果，即使不到2%的調整幅度，也可能擴大影響民生；二是相較去年，台電財務狀況已有改善，已具備較高的承受能力。

針對外界關注的能源成本問題，賴建信指出，目前國際燃料價格受中東情勢影響劇烈，尤其天然氣價格波動頻繁，未來走勢仍存在高度不確定性，關鍵在於價格漲幅及持續時間均難以預測。

天然氣為台電最主要發電燃料來源，價格變動對成本影響最大，中油將於3月31日公布4月天然氣售價，在國際天然氣價走高下，4月電業用戶的氣價是否調漲？賴建信表示，台電作為天然氣使用者，本來就要負擔中油公司提供天然氣的售價，現在國際天然氣價格居高，看起來4月天然氣價會有一些漲幅。

賴建信同時表示，中油已透過調整採購來源，增加非中東地區氣源供應，並提前引進美國天然氣，預估至6月底前天然氣供應無虞，且存量超過法定安全存量。

台電財務狀況方面，若燃料價格持續上漲，台電財務能否承擔？台電表示，目前變數仍大，無準確估計全年損益狀況，但因去年有729億的盈餘，現在的財務韌性比去年好，短期內仍具承擔能力。

至於未來電價走勢，審議會本次並未決定召開臨時會議，仍將依既定機制於9月召開下次電價審議會，賴建信指出，若中東戰事可在3個月內結束，對10月電價調整壓力將相對較小。