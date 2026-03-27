上半年電價凍漲…綠色和平：將能源轉型壓力 轉化為未來財務風險

經濟部今召開今年的第一次電價費率審議會，決議電價凍漲。對此，綠色和平聲明，雖短期內能穩定物價，但長期來看，台灣正將能源轉型的壓力轉化為未來的財務風險，呼籲政府引導AI產業將再生能源視為能源自主的核心策略，因為唯有企業從「搶電」轉型成在緊急時刻反向「供電」，才能擺脫化石燃料價格波動的經營風險。

綠色和平進一步指，當美伊戰爭推升天然氣價格，台電高達3500億元的鉅額虧損，最終仍由全體納稅人承擔；而對於高度依賴台電電網的半導體與電子業來說，繼續綑綁在不穩定的化石能源上，不僅難逃未來能源成本波動與攀升的風險，更將削弱在國際綠色供應鏈中的競爭力。

綠色和平呼籲，與其陷入台電虧損與產業受挫的「雙輸」困境，政府應引導AI與半導體大廠將再生能源視為「能源自主」的核心策略，推動在園區內興建「獨立微電網」與「長時儲能系統」達成能源自給。

綠色和平說，在美國，早有AI大廠宣布將與和能源業者合作，推動AI資料中心可以反向供電給電網，唯有讓企業責任從被動的與社會及民眾「搶電」，轉型為能在緊急時刻反向支援社區的「供電」角色，才能真正擺脫化石燃料價格波動的經營風險，並在守護民生用電的同時，實現能源韌性與產業競爭力的「雙贏」未來。