台美關稅談判壓軸階段 卓榮泰：將啟動CPTPP入會工作小組

台灣早在2021年9月正式申請跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會申請，立委關心目前進展，對此，行政院長卓榮泰27日表示，過去一年多來我國主要都把重心放在台美關稅談判，目前台美關稅已經到尾聲，接下來會責請各部會成立工作小組，並設出時程跟目標。

卓榮泰27日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。會中，民進黨立委邱志偉指出，今年CPTPP執委是越南，這是我國關鍵的一年，台灣2021至今都無法成立入會小組，目前是否要去跟其他會員國提出我國已經達成奧克蘭三原則，且所有規範達到高標準，加入CPTPP對於台灣來說是一個關鍵的經貿力量，可操之在我的部分一定要全力以赴，至少在今年成立工作小組。

卓榮泰回應，現在我國就是需要取得會員國共識，但確實我國面臨到的就很多外交及政治因素的阻力，但政院在接待各個外賓訪團時，也都會多次強調希望獲得支持。雖然CPTPP主導國已經從美國日本變化，但也不影響我國進入該組織的最大目的，所以我們會極力的爭取。

卓榮泰也坦承，最近一年多以來，我國是把重兵壓在台美關稅談判，所以在這一年過程中CPTPP，沒有較具規模的進展，如今台美關稅談判已經到最後最重要的階段，接下來我國也會針對CPTPP相關工作設定時間、安排時程，設定目標、分頭進行，同時請經濟部與外交部積極進行這項工作。

外交部長林佳龍表示，CPTPP對每個國家立場都有掌握，尤其是主席國今年是輪到越南，我國跟越南也有很多投資，確實今年會是個機會。

最後，卓榮泰也承諾，行政院會設定一個時程跟目標由各部會進行的工作小組，一定會努力爭取。