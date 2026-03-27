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電價審議委員會拍板 上半年電價凍漲
電價審議委員會今（27）日舉行上半年會議，決議電價凍漲。商總理事長許舒博表示，積極捍衛電價凍漲，並表示目前核二、核三已規劃重啟，支持政府再次提出撥補制度，朝野應有望達成共識，也倡議台電可持續投入更多元的發電規劃。
許舒博會前多次呼籲，面對當前伊朗戰爭情勢未明朗，政府除確保石油、天然氣來源供給穩定外，電價對物價影響極為敏感，一旦調漲則沒有回頭路，且中油已於3月23日調漲油價，如果「油電雙漲」對企業是雙重成本疊加，會加速連鎖反應「萬物齊漲」，對產業及民生造成重大影響。
許舒博建議，政府優先穩定民生，在可承擔範圍內吸收成本，即便必須調整，也應審慎考慮小攤商店家、小型業者以及一般百姓生活。最終，電價審議委員會議決議電價凍漲。
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