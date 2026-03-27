電價審議委員會拍板 上半年電價凍漲

中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）27日公布3月消費者信心指數（CCI）調查，總數由上月的66.58點大幅滑落至62.3點，月減4.28點，寫下3年2個月以來的新低，且本次調查的六項分項指標全數下跌。中央大學台經中心執行長吳大任分析，中東戰爭持續造成通膨壓力升溫，是導致民眾對未來半年經濟前景感到悲觀的主因。

2026-03-27 11:49