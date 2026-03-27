電價審議委員商總理事長許舒博搶先發布審議結果：本次電價凍漲

商總媒體群組搶先代經濟部發布「電價凍漲」快訊。商總理事長許舒博為電價審議會委員，會議進行中，商總在媒體群組搶先發布審議結果：本次「電價凍漲」

許舒博指出，面對當前伊朗戰爭情勢未明朗，政府除確保石油、天然氣來源供給穩定外，電價對物價影響極為敏感，一旦調漲則沒有回頭路，且中油已於3月23日調漲油價，如果「油電雙漲」對企業是雙重成本疊加，會加速連鎖反應「萬物齊漲」，對產業及民生造成重大影響，建議政府優先穩定民生，在可承擔範圍內吸收成本。

許舒博在會議中捍衛電價凍漲，並表示目前核二、核三已規劃重啟，支持政府再次提出撥補制度，朝野應有望達成共識。也倡議台電可持續投入更多元的發電規劃（光電、地熱、風電、潮汐等）。