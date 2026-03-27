快訊

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

廖思惟小孩生父被起底 富二代全是假？「跟郭采潔拍過戲」照片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部：逾4萬勞工獲訴訟扶助 職災刑事審判擬納入

中央社／ 台北27日電
勞動部。圖／本報系資料照
勞動部。圖／本報系資料照

勞動部與法扶合作推動勞工法律扶助專案，協助逾4萬名勞工訴訟扶助。勞動部說，規劃將職災案件進入刑事審判程序，一併納入訴訟代理及必要費用扶助範圍，明年1月1日前上路。

勞工遇到勞資爭議進入訴訟階段時，可向勞動部申請法律及生活扶助；勞動部今年也擴大扶助範圍，將「經勞動主管機關調解成立後，雇主未履行調解內容而聲請保全或強制執行」及「勞工作為反訴被告之爭議」納入扶助範圍，也拉長中高齡、高齡與身心障礙勞工訴訟期間的生活費用扶助期間等。

勞動部勞動關係司司長王厚偉今天指出，勞動部與法律扶助基金會自民國98年起推動勞工法律扶助專案，在服務過程中發現勞工需求多元，因此協助事項也越來越擴大，受扶助勞工人數穩定增長。

據統計，截至去年底止，專案已提供超過4萬1600名勞工訴訟扶助，且有近7成訴訟結果對勞工有利，協助勞工爭取新台幣約105億4000萬元可得金額。

提供訴訟扶助能確實幫助勞工，法扶基金會執行長周漢威分享，曾有1名職災勞工A先生在道路工程擔任點工期間，因工程現場的擋土支撐沒有依照規範施作，使得A先生被擋土鋼板壓傷頸椎，造成全身癱瘓且須終身依賴呼吸器維生，後續雇主更以A先生勞動力完全喪失而解僱他。

周漢威說，A先生後來提出申請，法扶給予「職災民事賠償」及「職災刑事偵查中告訴代理」扶助，並指派勞工專科律師迅速協助，蒐集證據並釐清事故因果關係與各項損害，最終成功為A先生爭取1300萬元賠償，並經雇主全額給付完畢，讓職災勞工能在最短時間內獲得實質權益保障。

王厚偉表示，考量實務上已有受扶助的職災個案，透過法扶律師協助在民事程序成功爭取應有損害賠償金額，並同步在刑事程序獲得起訴，因此已著手規劃將「職災案件進入刑事審判程序」一併納入訴訟代理及必要費用的扶助範圍，預計明年1月1日前上路。

王厚偉也提醒，勞工若需律師代理或必要費用扶助，或因勞資爭議而有法律諮詢服務需求，可撥打法扶基金會全國服務專線412-8518（市話可直撥；手機請加02）；如要瞭解訴訟期間必要生活費用扶助申請，可撥打勞動部專線02-89956866洽詢。

勞動部

延伸閱讀

強化職災勞工協助 勞動部修正三要點

勞動部攜法扶推性平視訊諮詢 申訴不怕隱私外洩

勞退新制新規上路 領月退者有30天猶豫期

勞團揭十大違法雇主籲重罰　勞動部：大企業可加重

相關新聞

核三再運轉計畫今送核安會 台電揭再發電時機

台電核三再運轉計畫今日送至核安會審查，台電表示，再運轉計畫送審是依法辦法相關程序，再運轉計畫經核安會審查通過也不能立刻運轉發電，後續尚需完成自主安全檢查，通過核安會審查並換發運轉執照，才能啟動發電。

中東戰火引通膨憂慮 3月消費者信心跌至38個月新低

中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）27日公布3月消費者信心指數（CCI）調查，總數由上月的66.58點大幅滑落至62.3點，月減4.28點，寫下3年2個月以來的新低，且本次調查的六項分項指標全數下跌。中央大學台經中心執行長吳大任分析，中東戰爭持續造成通膨壓力升溫，是導致民眾對未來半年經濟前景感到悲觀的主因。

台美關稅談判壓軸階段 卓榮泰：將啟動CPTPP入會工作小組

台灣早在2021年9月正式申請跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會申請，立委關心目前進展，對此，行政院長卓榮泰27日表示，過去一年多來我國主要都把重心放在台美關稅談判，目前台美關稅已經到尾聲，接下來會責請各部會成立工作小組，並設出時程跟目標。

電價審議委員會拍板 上半年電價凍漲

電價審議委員會今（27）日舉行上半年會議，決議電價凍漲。商總理事長許舒博表示，積極捍衛電價凍漲，並表示目前核二、核三已規劃重啟，支持政府再次提出撥補制度，朝野應有望達成共識，也倡議台電可持續投入更多元的發電規劃。

電價審議委員商總理事長許舒博搶先發布審議結果：本次電價凍漲

商總媒體群組搶先代經濟部發布「電價凍漲」快訊。商總理事長許舒博為電價審議會委員，會議進行中，商總在媒體群組搶先發布審議結果：本次「電價凍漲」

商總搶先宣布 本次電價凍漲

經濟部27日召開今年的第一次電價費率審議會，審議4月至9月的電價費率。商總指出，本次電價不調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。