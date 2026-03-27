勞動部：逾4萬勞工獲訴訟扶助 職災刑事審判擬納入

勞動部與法扶合作推動勞工法律扶助專案，協助逾4萬名勞工訴訟扶助。勞動部說，規劃將職災案件進入刑事審判程序，一併納入訴訟代理及必要費用扶助範圍，明年1月1日前上路。

勞工遇到勞資爭議進入訴訟階段時，可向勞動部申請法律及生活扶助；勞動部今年也擴大扶助範圍，將「經勞動主管機關調解成立後，雇主未履行調解內容而聲請保全或強制執行」及「勞工作為反訴被告之爭議」納入扶助範圍，也拉長中高齡、高齡與身心障礙勞工訴訟期間的生活費用扶助期間等。

勞動部勞動關係司司長王厚偉今天指出，勞動部與法律扶助基金會自民國98年起推動勞工法律扶助專案，在服務過程中發現勞工需求多元，因此協助事項也越來越擴大，受扶助勞工人數穩定增長。

據統計，截至去年底止，專案已提供超過4萬1600名勞工訴訟扶助，且有近7成訴訟結果對勞工有利，協助勞工爭取新台幣約105億4000萬元可得金額。

提供訴訟扶助能確實幫助勞工，法扶基金會執行長周漢威分享，曾有1名職災勞工A先生在道路工程擔任點工期間，因工程現場的擋土支撐沒有依照規範施作，使得A先生被擋土鋼板壓傷頸椎，造成全身癱瘓且須終身依賴呼吸器維生，後續雇主更以A先生勞動力完全喪失而解僱他。

周漢威說，A先生後來提出申請，法扶給予「職災民事賠償」及「職災刑事偵查中告訴代理」扶助，並指派勞工專科律師迅速協助，蒐集證據並釐清事故因果關係與各項損害，最終成功為A先生爭取1300萬元賠償，並經雇主全額給付完畢，讓職災勞工能在最短時間內獲得實質權益保障。

王厚偉表示，考量實務上已有受扶助的職災個案，透過法扶律師協助在民事程序成功爭取應有損害賠償金額，並同步在刑事程序獲得起訴，因此已著手規劃將「職災案件進入刑事審判程序」一併納入訴訟代理及必要費用的扶助範圍，預計明年1月1日前上路。

王厚偉也提醒，勞工若需律師代理或必要費用扶助，或因勞資爭議而有法律諮詢服務需求，可撥打法扶基金會全國服務專線412-8518（市話可直撥；手機請加02）；如要瞭解訴訟期間必要生活費用扶助申請，可撥打勞動部專線02-89956866洽詢。