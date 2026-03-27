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商總搶先宣布 本次電價凍漲

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片

經濟部27日召開今年的第一次電價費率審議會，審議4月至9月的電價費率。商總指出，本次電價不調整。

商總理事長許舒博理事長27日出席經濟部115年第1次電價審議會，會前許理事長曾多次呼籲，面對當前伊朗戰爭情勢未明朗，政府除確保石油、天然氣來源供給穩定外，電價對物價影響極為敏感，一旦調漲則沒有回頭路，且中油已於23日調漲油價，如果「油電雙漲」對企業是雙重成本疊加，會加速連鎖反應「萬物齊漲」，對產業及民生造成重大影響，建議政府優先穩定民生，在可承擔範圍內吸收成本。即便必須調整，也應審慎考慮小攤商店家、小型業者以及一般百姓生活。

商總指出，會中許舒博積極捍衛電價凍漲，並表示目前核二核三已規劃重啟，支持政府再次提出撥補制度，朝野應有望達成共識。也倡議台電可持續投入更多元的發電規劃（光電、地熱、風電、潮汐等）。

商總指出本次審議結果為「電價凍漲」。

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