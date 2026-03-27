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投資台灣三大方案再傳捷報 台灣第一生化砸36億元嘉義設新廠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
投資台灣事務所27日通過4家企業擴大投資台灣。示意圖／AI生成
投資台灣事務所27日通過4家企業擴大投資台灣。示意圖／AI生成

投資台灣事務所27日通過4家企業擴大投資台灣，包含根留企業方案的台灣第一生化科技，以及中小企業方案的豐喜食品、貴美塗料、金新工業，總計投資金額超過38億元。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,733家企業投資約2兆6,480億元，預估創造16萬4,264個本國就業機會。

投資台灣事務所指出，台灣第一生化科技隸屬於耐斯集團，專精於無菌冷充填寶特瓶飲料之技術與應用，主要提供專業OEMODM代工服務，合作商品包含愛之味油切分解茶、純濃燕麥系列，以及便利商店自有品牌飲品等。由於產能滿載，台灣第一生化科技規劃投資逾36億元在嘉義大埔美智慧型工業園區興建新廠，預計新增聘用42名員工。新廠將導入AI智慧管理系統，及時蒐集製程數據以進行決策分析，並透過太陽能光電系統、節能設備實踐綠色永續。

豐喜食品為休閒食品製造商，自創「吃果籽」凝膠類產品與「塔吉特」千層蛋糕品牌。投資台灣事務所表示，看好高齡化社會帶動的機能性食品需求，豐喜食品將投資ㄧ億元於嘉義馬稠後產業園區興建新廠，生產大豆蛋白凍。新廠導入AI檢測技術強化食品安全管理，並建置能源監控系統與太陽能發電設施。本次投資為豐喜食品繼109年申請中小企業投資方案後，再度加碼投資台灣。

貴美塗料則預計於雲林廠區增購機器設備，投資金額約0.46億元。投資台灣事務所指出，該公司為塑膠塗料與UV光固化塗料供應商，客戶包含華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、仁寶（2324）等知名企業。未來將導入AI配色技術與庫存管理系統，並建置廢溶劑循環再生系統，以熱能蒸餾回收技術重新提取純淨溶劑。

投資台灣事務所表示，專注塑料包裝的金新工業，規劃投資0.89億元在台中清水區本廠及一廠增設生產線。新廠將採購智慧化機械設備，即時收集生產資訊與調整製程參數，並將使用節電真空泵設備與LED照明燈具。此為金新工業第二度申請中小企業投資方案，致力於符合全球綠色包裝趨勢。

「根留台灣企業加速投資行動方案」目前已有214家企業投資約6,162億元，創造2萬8,209個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1,175家企業投資約6,001億元，帶來4萬1,478個就業機會。投資台灣事務所表示，後續尚有13家企業排隊待審。

中小企業 ODM OEM

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