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離岸風電區塊開發三期4月啟動選商 首見保底收購價格

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

離岸風電開發邁入新里程碑。經濟部27日公告區塊開發第三期「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，4月1日正式啟動收件，將釋出3.6GW容量。本次選商機制除強化ESG與能源韌性審查，更新增每度2.29元的「保底收購價格」機制，目標年底前完成選商作業。

經濟部表示，歷經兩場說明會及三場座談會廣納各界意見後，正式定案區塊開發第三期（2030至2031年完工併網）的選商規則。收件程序自4月1日起，給予業者6個月的充分備標期，於9月30日截止收件，目標在今年底前完成選商並公布結果。

在選商機制方面，經濟部指出，將維持嚴謹的履約能力審查，包含開發實績35%、財務能力30%及專案執行能力35%，申請者總分須達70分以上才具備獲選資格。

值得注意的是，本次特別在專案執行能力中納入ESG規劃15%與能源韌性5%，其中ESG涵蓋在地產業經濟效益、環境永續及企業社會責任；此外，若提前完工併網且願意與在地連結帶動產業及經濟效益者，最多給予5年延長售電。

為降低開發風險並協助廠商取得融資，經濟部表示，在購電模式上除了維持企業購售合約（CPPA）外，新增了2.29元的保底收購價格。同時，考量海域空間有效利用，獲配廠商最高可申請原獲配容量50%的擴充空間。

根據經濟部統計，截至今年3月26日，我國離岸風電累計裝置容量已達4.5GW，共計完成482座風力機安裝，市場規模目前位居全球第五。經濟部強調，未來將持續與各方夥伴溝通，協助排除開發過程中遇到的挑戰，持續努力打造更好的開發環境，展現臺灣能源自主與能源轉型的決心。

ESG 價格 離岸風電

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