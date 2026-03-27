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中東戰事引爆通膨疑慮 3月消費者信心指數下探3年低點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中東戰事引爆通膨疑慮，打擊國人對未來物價信心。示意圖。圖／AI生成
中東戰事引爆通膨疑慮，打擊國人對未來物價信心。示意圖。圖／AI生成

受中東戰事處於膠著影響，中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布3月消費者信心指數(CCI)總指數為62.3點，較上月重跌4.28點，寫下3年2個月最低；投資台股信心重跌，指數同步3年2個月低點。執行長吳大任示警，台灣95%能源仰賴進口，若戰事持續，能源供應受阻，第一個風險是通膨，第二個潛在影響是經濟，其中通膨疑慮的負面衝擊，短期不會消退。

3月CCI總指數重跌4.28點，總指數和物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財貨六項分項指標全面滑落，顯示美伊戰事陰影籠罩，衝擊國人對各項看法信心。

吳大任分析，雖然台股上下起伏震盪，但「未來半年投資股票時機」3月指數重跌5.58點至22.88點，降幅最大，指數創3年2個月低點。 吳大任表示，台股短期內出現股價波動、交易量萎縮，即使仍在高點，因為是問未來半年是否為投資股票好時機，「高檔本身就是風險」，所以不見得代表民眾對股市沒有信心。

「未來半年物價水準」下跌4.71點，總指數降至32.4點。吳大任強調，戰事如果拉長，第一個最大風險是通膨壓力，關鍵在荷莫茲海峽，伊朗從戰事中發現可以收通行費，只要用很小成本就可控制海峽，而且非常好賺，如此即使戰事結束，風險仍未消失，「即使美國與伊朗達成停火，若沒有長期的安全協議，危機可能持續半年到一年」，

吳大任示警，亞洲國家如台灣、日本、南韓及越南對該航道依賴極深，一旦能源出口不順，國際油價將居高不下，能源供給受阻的風險對未來通膨走勢不容樂觀。台灣能源95%進口，能源進不來，影響非常大。

吳大任強調，雖然政府可以透過緩漲、凍漲干預，只是延後反應，無法解決通膨壓力。當年俄烏戰爭爆發後，政府壓抑電價，通膨仍持續，這波中東戰事引發的通膨壓力短期不會解決，消費信心低迷情勢恐怕會維持一陣子。

他說，另一個潛在風險是經濟，一旦觸發通膨，很多家庭生活支出大幅增加，排擠非必要的休閒、外出用餐等支出；更慘的是，戰事衝擊物價不只台灣，美國到全世界都是，屆時美國民生消費支出也受影響，購買AI服務費用減少，AI的設備、伺服器等供應鏈需求降低，重創台灣經濟。

「未來半年購買耐久性財貨」為93.01點，下降4.11點，為5個月最低。中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為89.5點，下滑4.26點。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，「購買房地產時機」指標創近半年新低，但隨著中央銀行3月微幅鬆綁信用管制，市場信心逐漸復甦，加上能源價格上漲的通膨隱憂，可望導引資金前往有保值抗通膨性質的不動產避險，房市可望觸底回溫。

俄烏戰爭 中央大學 國際油價

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