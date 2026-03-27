重啟核三推進 台電今正式向核安會提交再運轉計畫

核三重啟準備工作持續進行，但啟動時程卻尚未明朗。台電指出，27日已正式提交核三廠再運轉計畫至核安會審查，但強調本次是依法辦理相關程序，再運轉計畫經核安會審查通過，也不能立刻運轉發電，後續尚需完成自主安全檢查，通過核安會審查並換發運轉執照，才能啟動發電。

台電說明，核三再運轉計畫已獲經濟部核復同意提送核安會，台電今日依「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16-1條規定正式提交核安會審查，其內涵包括五大部分：機組現況與計畫排程、人力配置及訓練、設施再運轉工項及定期維護、運轉期間規範之規劃、品質查證及稽查計畫。

台電專業總管理師黃美蓮指出，目前核三廠再運轉計畫已提交核安會審查，自主安全檢查也正同步進行。但依據「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16-2條規定，即便再運轉計畫審查通過，仍要先進行執行，並提出相關成果報告後，再檢附自主安全檢查報告等相關內容，再度呈交核安會審查，獲核安會審查通過並同意換發運轉執照後，才具備運轉資格。

台電強調，將持續堅守「核安第一」前提依法嚴謹作業。