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全球局勢變動推升通膨 基建股吸引資金轉向

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

隨著伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，嚴重衝擊全球能源供應，導致國際油價劇烈波動；亞洲市場作為波斯灣石油的主要買家，面臨巨大的能源缺口與通膨壓力。滙豐投信指出，考量到目前油價的高波動性，直接投資石油本身並非明智之舉，建議可考慮布局同時具備對抗通膨及防禦性質的基礎建設類股。

滙豐環球基建股票基金產品經理顏誌緯指出，根據彭博資訊統計數據顯示，在近期地緣政治風險之下，基建股持續演繹「攻防合一」，再次展現其優越的防守能力和穩定性。

上月，華爾街有大行發表以「HALO」-（Heavy Assets, Low Obsolescence; 重資產、低淘汰風險）為主題的研究報告，指出此類企業受技術淘汰影響較低，也有可預測的長期現金流。當中所提到基建股中的公用事業、能源管道、運輸基礎設施、通訊設備及電網等，其收益多來自長期合約與剛性需求。因此在通膨危機、地緣衝突或油價震盪等情境下，基建類股將能展現相對較高的防守特性。

再者，甫剛落幕的2026年GTC大會，全球AI晶片龍頭執行長提出「AI五層蛋糕論」，最底層即是能源，即時生成的智慧，需要即時的電力。

隨著AI應用需要龐大用電，AI資料中心擴建及提升算力需求等將持續推升用電需求，帶動能源基建，如液化天然氣能源基建公司，與發電相關之電力公用事業等基礎建設類股。滙豐投信認為基建股與AI發展深度相關，享有AI長期成長紅利，因此建議投資人可將基建股納入配置，作為長期趨勢投資標的。

華爾街 基礎設施 通膨

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