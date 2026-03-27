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核三再運轉計畫今送核安會 台電揭再發電時機
台電核三再運轉計畫今日送至核安會審查，台電表示，再運轉計畫送審是依法辦法相關程序，再運轉計畫經核安會審查通過也不能立刻運轉發電，後續尚需完成自主安全檢查，通過核安會審查並換發運轉執照，才能啟動發電。
台電表示，核三再運轉計畫已獲經濟部核復同意提送核安會，27日依「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16-1條規定正式提交核安會審查，內涵包括五大部分：機組現況與計畫排程、人力配置及訓練、設施再運轉工項及定期維護、運轉期間規範之規劃、品質查證及稽查計畫。
台電強調，再運轉計畫是針對核電廠執照屆期後重新運轉所需的整備作業，後續仍需進行自主安全檢查，自主安檢約需18至24個月，完成後也須提送自主安檢報告至核安會審查，且審查所需時間由核安會決定，獲審查通過並同意換發運轉執照後，才具備運轉資格。
台電目前正在進行自主安檢，台電強調，將持續堅守「核安第一」前提依法嚴謹作業。
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