油價推升通膨疑慮 國銀看美元短線偏強

在中東局勢持續牽動市場情緒下，美元走勢仍有支撐。國銀分析指出，主要反映美國總統川普延長與伊朗談判期限並暫緩攻擊能源設施，帶動市場避險需求。同時，聯準會官員示警油價上行恐推升通膨壓力並加劇經濟下行風險，也支撐美元表現，短期內美元仍具偏強格局。

經濟數據方面，美國勞動市場仍具韌性，截至3月中旬續領失業救濟人數降至181.9萬人，創近一年低點，但初領失業救濟人數略有回升，市場短線關注密西根大學消費者信心指數，國銀認為，美元未來數周仍具偏強格局，關鍵仍在中東衝突發展。

目前油價與市場波動維持高檔，顯示地緣政治風險尚未解除，不過，從資金面觀察，市場過去累積的美元空單已回補至中性水位，加上聯準會3月會議維持觀望立場，意味美元升勢可能趨於溫和。

國銀進一步分析，在地緣政治影響逐步淡化後，市場焦點將重新回到基本面與利差因素，未來需關注包括4月4日非農就業數據、4月9日聯準會會議紀要，以及4月10日消費者物價指數（CPI）等關鍵經濟指標，作為判斷美元走勢的重要依據。