中東戰火引通膨憂慮 3月消費者信心跌至38個月新低

中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）27日公布3月消費者信心指數（CCI）調查，總數由上月的66.58點大幅滑落至62.3點，月減4.28點，寫下3年2個月以來的新低，且本次調查的六項分項指標全數下跌。中央大學台經中心執行長吳大任分析，中東戰爭持續造成通膨壓力升溫，是導致民眾對未來半年經濟前景感到悲觀的主因。

從絕對水準來看，包括物價、家庭經濟、國內景氣、就業機會、投資股票及購買耐久財等六項指標，全數低於100點的偏向悲觀區間，其中下降幅度最劇烈的指標為「未來半年投資股票時機」，本月僅剩22.88點，降幅度第二大的指標為「未來半年國內物價水準」，3月降至32.4點。

吳大任表示，台灣能源逾95%依賴進口，深受國際局勢波動影響，未來用電缺口恐進一步擴大。他指出，台灣天然氣安全存量僅約11天，夏季甚至降至8天，遠低於日本的20天及韓國的52天，而天然氣進口用於民生僅5%，但發電占比高達85%，缺氣首當其衝就是發電問題，要有心理準備是否有限電的可能，屆時恐優先說服大戶降載。

針對能源價格政策，吳大任分析，政府慣性凍漲油電價格以抑制通膨，但2022年俄烏戰爭的經驗顯示，凍漲雖能緩和短期通膨壓力，卻造成台電嚴重虧損，最終仍須連年漲價，只是將通膨時間往後延。他警告，台電身為國營獨佔企業，若長期深陷虧損，將無法進行正常的電力投資，影響台灣未來的用電品質，畢竟天下沒有白吃的午餐，凍漲油電，後遺症跟成本依然存在，只是把通膨壓力延後反映。

吳大任認為，當通膨壓力增加，物價與必要支出大幅上升，勢必排擠其他消費，若企業營收受創進而裁員，將導致家庭所得受損，陷入惡性循環。物價上漲時不能降息，但經濟眼看要進入衰退，又難以升息，將使各國央行決策陷入兩難，特別是美國聯準會的動向，牽動全球金融市場，影響非常大。