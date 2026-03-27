快訊

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

政治不難，說謊就好？英國推「反欺騙立法工程」

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火引通膨憂慮 3月消費者信心跌至38個月新低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
物價示意圖。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照
物價示意圖。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照

中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）27日公布3月消費者信心指數（CCI）調查，總數由上月的66.58點大幅滑落至62.3點，月減4.28點，寫下3年2個月以來的新低，且本次調查的六項分項指標全數下跌。中央大學台經中心執行長吳大任分析，中東戰爭持續造成通膨壓力升溫，是導致民眾對未來半年經濟前景感到悲觀的主因。

從絕對水準來看，包括物價、家庭經濟、國內景氣、就業機會、投資股票及購買耐久財等六項指標，全數低於100點的偏向悲觀區間，其中下降幅度最劇烈的指標為「未來半年投資股票時機」，本月僅剩22.88點，降幅度第二大的指標為「未來半年國內物價水準」，3月降至32.4點。

吳大任表示，台灣能源逾95%依賴進口，深受國際局勢波動影響，未來用電缺口恐進一步擴大。他指出，台灣天然氣安全存量僅約11天，夏季甚至降至8天，遠低於日本的20天及韓國的52天，而天然氣進口用於民生僅5%，但發電占比高達85%，缺氣首當其衝就是發電問題，要有心理準備是否有限電的可能，屆時恐優先說服大戶降載。

針對能源價格政策，吳大任分析，政府慣性凍漲油電價格以抑制通膨，但2022年俄烏戰爭的經驗顯示，凍漲雖能緩和短期通膨壓力，卻造成台電嚴重虧損，最終仍須連年漲價，只是將通膨時間往後延。他警告，台電身為國營獨佔企業，若長期深陷虧損，將無法進行正常的電力投資，影響台灣未來的用電品質，畢竟天下沒有白吃的午餐，凍漲油電，後遺症跟成本依然存在，只是把通膨壓力延後反映。

吳大任認為，當通膨壓力增加，物價與必要支出大幅上升，勢必排擠其他消費，若企業營收受創進而裁員，將導致家庭所得受損，陷入惡性循環。物價上漲時不能降息，但經濟眼看要進入衰退，又難以升息，將使各國央行決策陷入兩難，特別是美國聯準會的動向，牽動全球金融市場，影響非常大。

物價 俄烏戰爭 吳大任 消費者 通膨

延伸閱讀

央行鬆綁限貸助攻？3月房市成交量看增3成

購屋數據赫見「消費者心都涼了」 業者：難怪要多放一成貸款

穩定物價…27日審電價費率 4月起可望凍漲

台經院示警油價推升通膨壓力 朝野憂塑料漲、盤商囤貨

相關新聞

中東戰火引通膨憂慮 3月消費者信心跌至38個月新低

中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）27日公布3月消費者信心指數（CCI）調查，總數由上月的66.58點大幅滑落至62.3點，月減4.28點，寫下3年2個月以來的新低，且本次調查的六項分項指標全數下跌。中央大學台經中心執行長吳大任分析，中東戰爭持續造成通膨壓力升溫，是導致民眾對未來半年經濟前景感到悲觀的主因。

離岸風電3-3選商機出爐 4月收件 拚年底公布結果

經濟部27日公告離岸風電3-3期選商規則，取消強制國產化評分，改納ESG為評分項目，ESG規劃項目包含在地產業/經濟效益(10%)、環境友善永續(3%)及企業社會責任(2%)，4月1日啟動收件程序，9月30日截止收件，年底前公告選商結果。

油價推升通膨疑慮 國銀看美元短線偏強

在中東局勢持續牽動市場情緒下，美元走勢仍有支撐。國銀分析指出，主要反映美國總統川普延長與伊朗談判期限並暫緩攻擊能源設施，帶動市場避險需求。同時，聯準會官員示警油價上行恐推升通膨壓力並加劇經濟下行風險，也支撐美元表現，短期內美元仍具偏強格局。

穩定物價…27日審電價費率 4月起可望凍漲

經濟部今天下午舉行電價費率審議會，討論四月電價費率。中東戰事導致原油等能源價格飆漲，對國內物價造成上漲壓力，政府官員已多次表達目前以「穩定物價」優先，工商界代表也表態不要調整，據了解，民生和工業用電費率這次可望凍漲。

防囤積哄抬塑膠用品 跨部會稽查

中東情勢未定，全球石化原料供應不穩，台灣也傳石化製品如塑膠袋等缺貨。行政院長卓榮泰要求相關部會嚴格查緝哄抬價格情事，維持原物料價格穩定。經濟部表示，已啟動物資監控與因應機制，以商圈及傳統市場為單位，協調業者供應，同時與公平會、法務部成立跨部會小組，進行市場稽查，維持市場秩序。

卓揆：不放棄任何電力來源

重啟核電議題近來成為焦點，行政院長卓榮泰昨天表示，將持續發展二次能源轉型，不會放棄任何可以增加電力來源的機會，要達到綠電充裕、供電無虞目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。