離岸風電3-3選商機出爐 4月收件 拚年底公布結果

經濟部27日公告離岸風電3-3期選商規則，取消強制國產化評分，改納ESG為評分項目，ESG規劃項目包含在地產業/經濟效益(10%)、環境友善永續(3%)及企業社會責任(2%)，4月1日啟動收件程序，9月30日截止收件，年底前公告選商結果。

經濟部27日公告區塊開發第三期（簡稱3-3）「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，分配容量3.6GW，以2030-2031年完工併網。

選商機制主要內容包括履約能力審查開發商開發實績(35%)、開發商財務能力(30%)及專案執行能力(35%)，總分須達70分以上，擇優選出具執行力之開發商。於專案執行能力納入ESG規劃(15%)及能源韌性(5%)項目，ESG規劃項目包含在地產業/經濟效益(10%)、環境友善永續(3%)及企業社會責任 (2%)，落實離岸風電永續發展。

同時，新增延長售電期間獎勵機制，鼓勵提前完工併網及願意與在地連結帶動產業及經濟效益的業者，最多給予5年延長售電期間；綠電價格仍以企業購售合約(CPPA)為主外，本期新增保底收購價格2.29元，協助離岸風電融資取得並降低離岸風場開發風險。

另外還新增容量擴充機制，獲配廠商最高可擴充「原獲配容量50%」，達到有效利用海域空間的目的。

經濟部表示，截至 115 年3月26日我國離岸風電裝置容量已累計4.5GW，共482座風力機，是排名世界第5位的離岸風電市場。